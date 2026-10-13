Patricia Snel en Jaap Robben te gast bij SCHUNCK tijdens Heel Nederland Leest

HEERLEN – SCHUNCK Bibliotheek organiseert in november twee schrijversbezoeken in het kader van Heel Nederland Leest. Op donderdag 5 november is Patricia Snel te gast en op woensdag 25 november volgt Jaap Robben. Dit jaar staat tijdens Heel Nederland Leest de roman ‘Het Diner’ van Herman Koch centraal. Het boek is de hele maand november gratis verkrijgbaar de bibliotheek.

Heel Nederland Leest bij SCHUNCK

Heel Nederland Leest brengt lezers samen rond één boek. Dit jaar is dat ‘Het diner’ van Herman Koch. Ook SCHUNCK doet mee aan de landelijke campagne en stelt het boek gratis beschikbaar in de bibliotheek. Daarnaast organiseert SCHUNCK twee avonden met auteurs die ieder vanuit een heel ander perspectief over hun werk en schrijverschap vertellen.

Patricia Snel over de strijd om vrijheid

Op donderdag 5 november gaat Patricia Snel met Ella Put in gesprek over haar bestsellerroman ‘De wees van Westerbeek’. Het verhaal speelt zich af in Frederiksoord, in 1818, waar de jonge Riekje bevriend raakt met het weesmeisje Geeske. Tegen de achtergrond van de Koloniën van Weldadigheid ontstaat een verhaal over vriendschap, moed en de strijd om vrijheid. Snel schreef onder meer ‘Verblind’, ‘De expat’ en ‘De vondeling van Veenhuizen’.

Jaap Robben over een verdwenen vader

Op woensdag 25 november spreekt Jaap Robben met Julie van de Schoor over zijn nieuwste roman ‘De laatste namen van Lukasz’. In de roman begint Janina aan een zoektocht wanneer ze plotseling niets meer van haar vader hoort. Gaandeweg ontdekt ze meer over zijn leven en de mensen die hij onderweg ontmoette. Robben is bekend van onder meer ‘Birk’, ‘Zomervacht’ en ‘Schemerleven’.

Twee avonden voor lezers

Met de twee schrijversbezoeken brengt SCHUNCK verschillende verhalen en perspectieven samen. Of bezoekers nu het boek al hebben gelezen of vooral nieuwsgierig zijn naar de schrijver: beide avonden bieden ruimte om te luisteren, vragen te stellen en samen over verhalen te praten.

Praktische informatie

Patricia Snel

Datum: donderdag 5 november 2026

Tijd: 19:30 uur

Locatie: SCHUNCK Glaspaleis

Kosten: € 7,50

Jaap Robben

Datum: woensdag 25 november 2026

Tijd: 19:30 uur

Locatie: SCHUNCK Glaspaleis

Tickets: € 7,50

Meer informatie en tickets zijn te vinden via schunck.nl.

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