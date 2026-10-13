Lezing in Nederlands Mijnmuseum over tewerkstelling collaborateurs in Limburgse mijnen

HEERLEN – Het Nederlands Mijnmuseum staat dinsdag 20 oktober stil bij een minder bekend hoofdstuk uit de Limburgse mijngeschiedenis. Historica Annet Schoot Uiterkamp en Frans Werrij vertellen tijdens een lezing over de tewerkstelling van politieke delinquenten in de Nederlandse steenkolenmijnen na de Tweede Wereldoorlog.

Na de bevrijding werden duizenden voormalige NSB’ers en SS’ers tewerkgesteld in de Nederlandse mijnen. Was dat een straf, dwangarbeid of bood het zware werk uitzicht op strafvermindering? En hoe was het voor mijnwerkers om samen te werken met Nederlanders die van collaboratie werden verdacht? Deze vragen komen tijdens de bijeenkomst aan bod, evenals de ervaringen van de tewerkgestelde mannen zelf.

Historisch onderzoek en familiegeschiedenis

Annet Schoot Uiterkamp is gepensioneerd historica en bibliothecaris. In 2022 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht op dit onderwerp. Ze is auteur van het boek Kolen en Kampen: tewerkstelling van politieke delinquenten in Nederlandse steenkolenmijnen, 1945-1958.

Ook Frans Werrij deelt zijn verhaal. Zijn vader en grootvader behoorden tot de groep politiek delinquenten die kort na de bevrijding werd gearresteerd en vastgezet in interneringskampen voor Nederlanders die van collaboratie werden verdacht. Hij belicht de persoonlijke kant van deze geschiedenis.

Afsluiting van tentoonstelling Staken & Straf

De lezing vormt de afsluiting van de tentoonstelling Staken & Straf: mijnwerkers in bezetting en bevrijding. Deze tentoonstelling is nog tot en met zondag 25 oktober te bezoeken in het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen.

Programma op dinsdag 20 oktober

14.30 uur: inloop

15.00 uur: lezing door Annet Schoot Uiterkamp

15.30 uur: bijdrage van Frans Werrij

16.00 uur: nazit met koffie en thee

17.00 uur: einde

De bijeenkomst vindt plaats in het Nederlands Mijnmuseum, Dr. Poelsstraat 29 in Heerlen. Een ticket kost € 11 en biedt voorafgaand aan de lezing ook toegang tot het museum en de tentoonstelling Staken & Straf.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de website van het Nederlands Mijnmuseum.

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