Vijftig inwoners Maastricht maken kans op vijf miljoen euro bij Miljoenenjacht

MAASTRICHT – Vijftig inwoners uit het Maastrichtse postcodegebied 6229 maken zondag 18 oktober kans op een miljoenenprijs tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Zij zijn te gast in de studio van het televisieprogramma, waar prijzen tot vijf miljoen euro te winnen zijn.

Spannende avond voor Renée uit Maastricht

Een van de genodigden is Renée uit Maastricht. Ze kijkt uit naar de opname, al vindt ze het ook spannend. “Dit gebeurt je maar één keer”, vertelt ze. Haar vriend gaat mee naar de studio. Ook een goede vriend van haar is uitgenodigd.

Mocht Renée een mooi geldbedrag winnen, dan wil ze een deel delen met familie en goede doelen. Daarnaast droomt ze van een huisje in het buitenland, waar ze tijdens de wintermaanden van een aangenaam klimaat kan genieten. Ook een diner in een sterrenrestaurant staat op haar verlanglijstje.

Kans op vijf miljoen euro

De vijftig inwoners van Maastricht nemen samen met inwoners van negen andere wijken in Nederland plaats in de studio. Van de in totaal vijfhonderd aanwezigen maakt één persoon kans om als miljonair naar huis te gaan.

De finalist neemt naast presentatrice Linda de Mol plaats om het Gouden Kofferspel te spelen. Daarbij kan het gewonnen bedrag oplopen tot vijf miljoen euro.

Ook thuis kan iemand in de prijzen vallen. Presentator Winston Gerschtanowitz verrast tijdens de uitzending een deelnemer van de Postcode Loterij met een gouden koffer. Deelnemers met dezelfde postcode als de thuiswinnaar delen eveneens mee in het gewonnen bedrag.

Miljoenen voor goede doelen

Volgens de Postcode Loterij is dit jaar 378 miljoen euro naar ruim 150 goede doelen gegaan. Minimaal 40 procent van de inleg gaat naar organisaties die zich inzetten voor mens en natuur. Meer informatie staat op de website van de Postcode Loterij.

Wanneer is Miljoenenjacht te zien?

De aflevering met de inwoners van Maastricht wordt uitgezonden op zondag 18 oktober 2026 vanaf 20.00 uur op SBS6.

Bron en foto: Postcode Loterij.

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