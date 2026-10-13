UPDATE ROLDUCKERVELD

Door Peter Trompetter

Nieuwe skyline voor het Rolduckerveld: Hoogste punt in zicht!

Wie de afgelopen tijd door de Kerkraadse wijk Rolduckerveld heeft gewandeld of gereden, kan er niet meer omheen. De vernieuwing van de wijk is in volle gang! Waar voorheen de verouderde, grijze galerijflats stonden, verrijzen nu twee hypermoderne woontorens. Het absolute hoogtepunt? De indrukwekkende toren aan de Hertogenlaan, die met zijn 9 woonlagen straks als een echt baken boven de wijk uitsteekt.

Van oud naar gloednieuw

De transformatie is groot. In 2022 werd er definitief afscheid genomen van de oude flats die tientallen jaren het straatbeeld bepaalden. Woningcorporatie HEEMwonen koos niet voor een simpele opknapbeurt, maar voor een complete metamorfose. Met succes: de nieuwe gebouwen brengen een frisse, eigentijdse dynamiek naar Kerkrade.

Twee torens, één groene toekomst

Het project bestaat uit twee opvallende complexen die modern wonen combineren met duurzaamheid:

Woontoren West (Hertogenlaan): Het paradepaardje van het project. Met 9 verdiepingen biedt deze toren straks een prachtig uitzicht over de omgeving. De woontoren wordt naar schatting zo’n 27 tot 30 meter hoog (rekening houdend met ongeveer 3 meter per verdieping). In totaal komen hier 45 comfortabele appartementen.

Woontoren Noordoost (Directeur Schrijnenstraat): Iets verderop gelegen, goed voor nog eens 41 moderne wooneenheden.

Hoewel deze hoogte voor Kerkraadse begrippen heel indrukwekkend is, blijft het gebouw wel een stuk overzichtelijker dan een echte wolkenkrabber (die officieel pas bij 100 meter beginnen). Beide torens worden volledig gasloos, optimaal geïsoleerd en uitgerust met de nieuwste energiezuinige technieken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt straks ook voor een fijne, lage energierekening voor de bewoners.

Aftellen naar de sleutel

Aftellen naar de sleutel

Wethouder Alexander Geers: “De bouwplaats bruist van de energie. De contouren zijn al duidelijk zichtbaar en het project vordert gestaag. Hoewel er nog flink gewerkt moet worden, komt de oplevering steeds dichterbij. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners in het eerste kwartaal van 2027 hun verhuisdozen uitpakken en genieten van hun gloednieuwe thuis. Rolduckerveld is klaar voor de toekomst! Als wethouder kijk ik met trots naar de nieuwe wijk in wording. Het heeft veel inspanning en moeizame jaren gekost, maar de verpauperde wijk is nu al verleden tijd. We moeten vooruitkijken en naar een stad die volop in beweging is kijken”.

© Peter Trompetter Fotografie

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