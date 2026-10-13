Najaarsfair Kasteel Erenstein brengt Kerkrade in kerstsfeer

KERKRADE – Het sfeervolle Fletcher Kasteel Erenstein vormt binnenkort, op zaterdag 21 november van 15.00 tot 21.00 uur en op zondag 22 november van 11.00 tot 17.00 uur, opnieuw het decor voor de traditioneleNajaarsfair. Het eeuwenoude kasteel en haar zalen worden volledig ondergedompeld in een betoverende kerstsfeer.
Tijdens de fair presenteren tal van standhouders een gevarieerd aanbod: van handgemaakte producten, kunst, woondecoratie, streekproducten tot kerst- en sinterklaasartikelen. Bezoekers kunnen er niet alleeninspiratie opdoen voor de komende feestdagen, maar ook alvast hun kerstcadeaus inslaan. Nieuw dit jaar is dat ook het binnenplein vol met stands zal staan.
Uiteraard wordt ook aan de inwendige mens gedacht. Er is volop lekkers verkrijgbaar om de trek of dorst te stillen, zodat bezoekers tijdens hun rondgang kunnen genieten van een hapje en drankje in de gezelligeambiance van het kasteel.
De entreeprijs bedraagt € 3,00 per persoon voor bezoekers van 12 jaar en ouder. Het hof van Erenstein en het binnenplein zijn voor ieder toegankelijk. De zalen in het kasteel zijn uitsluitend per trap te betreden.
Met de Najaarsfair wil Kasteel Erenstein bezoekers alvast laten proeven van de warmte en gezelligheid van de wintermaanden. “We hopen velen te mogen begroeten tijdens deze sfeervolle dagen”.
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