Hoe veilig en prettig loop jij in jouw gemeente? Voetgangersmonitor zoekt ervaringen

Hoe prettig is het om door jouw gemeente te lopen? Voel je je veilig, zijn stoepen goed toegankelijk en welke plekken kunnen beter? De Nederlandse Voetgangersmonitor verzamelt ervaringen van voetgangers in heel Nederland. De vragenlijst kan nog tot en met zondag 25 oktober 2026 worden ingevuld.

Iedereen is weleens voetganger

Of je nu dagelijks naar het werk loopt, naar de supermarkt gaat of slechts een klein stukje vanaf de parkeerplaats wandelt: jouw ervaring kan bijdragen aan de Voetgangersmonitor. Ook wie regelmatig in een andere gemeente loopt, kan zijn ervaringen delen.

De monitor brengt in kaart hoe mensen hun dagelijkse routes beleven. Deelnemers kunnen daarbij op een kaart specifieke locaties aanwijzen die zij onder de aandacht willen brengen.

Ook veiligheid in het donker telt mee

Nu de dagen korter worden, vinden steeds meer wandelingen plaats in het donker. Dat kan invloed hebben op hoe prettig en veilig een route aanvoelt.

Volgens Dennis van Sluijs, adviseur voetgangers en loopstromen bij Arcadis, kan dezelfde omgeving in het donker anders worden ervaren dan overdag. Juist die persoonlijke ervaringen zijn volgens hem waardevol voor het onderzoek.

Toegankelijkheid en verkeersveiligheid

De vragenlijst gaat onder meer over toegankelijkheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van looproutes. Metingen, zoals stoepbreedte en het aantal bomen, vertellen volgens Van Sluijs niet hoe mensen een straat daadwerkelijk ervaren. De monitor geeft deelnemers daarom zelf de ruimte om hun mening te geven.

Meedoen kan tot 25 oktober

De Nederlandse Voetgangersmonitor staat open tot en met 25 oktober 2026. Wil je laten weten welke routes goed werken en waar verbeteringen nodig zijn? Vul dan de vragenlijst in via www.startvragenlijst.nl/voetgangersmonitor_20262.

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Bron: aangeleverd persbericht Nederlandse Voetgangersmonitor.

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