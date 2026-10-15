Opera van Philip Glass op 27 oktober in Theater aan het Vrijthof

MAASTRICHT – De opera Waiting for the Barbarians van de Amerikaanse componist Philip Glass is dinsdag 27 oktober 2026 te zien in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. De Nederlandse Reisopera, Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Orkest brengen samen een productie waarin opera, dans en live orkestmuziek samenkomen.

De voorstelling maakt deel uit van de internationale viering in aanloop naar de negentigste verjaardag van Glass. De componist wordt op 31 januari 2027 negentig jaar.

Een verhaal over angst, macht en uitsluiting

Waiting for the Barbarians is gebaseerd op de gelijknamige roman van Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee. Het verhaal speelt zich af in een afgelegen grensplaats van een machtig rijk. De autoriteiten gebruiken een vermeende dreiging van buitenaf om steeds strengere maatregelen te rechtvaardigen. Mensen worden uitgesloten, gevangengezet en mishandeld.

Een lokale bestuurder wordt geconfronteerd met het geweld en moet bepalen hoe hij zich daartegenover opstelt. De opera roept vragen op over angst voor de ander, de grenzen van macht en de menselijke gevolgen van uitsluiting.

Internationale viering Philip Glass

Philip Glass is bekend om zijn minimalistische compositiestijl en zijn opera’s, symfonieën en filmmuziek. Wereldwijd wordt zijn werk opnieuw uitgevoerd in aanloop naar zijn negentigste verjaardag. De huidige tournee van Waiting for the Barbarians maakt deel uit van die viering.

Nederlandse gezelschappen werken samen

De Nederlandse Reisopera werkt voor de voorstelling samen met dansgezelschap Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Orkest. De regie is in handen van Guy Weizman, met muzikale leiding door Alice Farnham en choreografie van Roni Haver.

Onder de uitvoerenden bevinden zich zangeressen Charlotte Hellekant en Lilian Farahani, danseres Nora Monsecour en het koor Consensus Vocalis.

Voorstelling op 27 oktober in Maastricht

De opera begint op dinsdag 27 oktober 2026 om 19.30 uur in Theater aan het Vrijthof. Om 18.30 uur is er een inleiding. De voorstelling wordt gezongen in het Engels met Nederlandse en Engelse boventiteling. Tickets kosten vanaf €44,50.

Meer informatie en kaarten zijn te vinden via Theater aan het Vrijthof.

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Bronnen: Theater aan het Vrijthof, Nederlandse Reisopera en Philip Glass | Redactie van Parkstad Actueel

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