Voerendaal start verduurzaming van drie gemeentelijke gebouwen

De verduurzaming in Voerendaal is gestart: de gemeente pakt drie gemeentelijke accommodaties aan en moderniseert de gebouwen. Het gaat om MFC de Auw Sjoeël in Ubachsberg en Cultureel Centrum De Borenburg en Sporthal de Joffer in Voerendaal. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Bij MFC de Auw Sjoeël in Ubachsberg zijn de werkzaamheden eind september gestart. Cultureel Centrum De Borenburg volgt deze winter. De grote verbouwing van Sporthal de Joffer begint in het voorjaar van 2027.

Subsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed

Voor ieder gebouw heeft de gemeente een DUMAVA-subsidie aangevraagd. Deze regeling ondersteunt de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor Sporthal de Joffer is de subsidie inmiddels toegekend.

Plekken voor ontmoeting, sport en activiteiten

Met de verbeteringen wil de gemeente de drie accommodaties geschikt houden voor inwoners en verenigingen. De gebouwen bieden ruimte om elkaar te ontmoeten, te sporten en samen activiteiten te organiseren.

Lees ook: Voerendaal presenteert sluitende begroting 2027 met positief saldo. In dat bericht komen ook de plannen voor De Joffer en De Borenburg aan bod.

Bron: Gemeente Voerendaal

Fotocredit: Stan Keulen

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