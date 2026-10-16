College Landgraaf presenteert sluitende begroting 2027

De gemeente Landgraaf wil blijven investeren in een aantrekkelijke leefomgeving, voorzieningen en ondersteuning voor inwoners. Dat blijkt uit de conceptbegroting 2027 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De begroting is sluitend, maar volgens het college zijn keuzes nodig om ook op langere termijn financieel gezond te blijven.

Niet alle plannen passen binnen de begroting

Bij het opstellen van de begroting hield de gemeente rekening met de Toekomstvisie Landgraaf 2050 en de afspraken uit het coalitieconvenant. Een deel van de plannen is opgenomen, maar voor alle ambities samen is onvoldoende budget beschikbaar. Daarom moet Landgraaf prioriteiten stellen.

Investeringen in wonen en leefomgeving

De gemeente wil werken aan woningbouw, verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en de openbare ruimte. Ook de lokale economie, winkelcentra, bedrijventerreinen en recreatieve voorzieningen krijgen aandacht. Zo wil Landgraaf aantrekkelijk blijven voor inwoners en toekomstige generaties.

Gezondheid en gelijke kansen

In het sociaal domein ligt de nadruk op gezondheid, preventie, gelijke kansen en ondersteuning voor inwoners. Samenwerking tussen zorg, welzijn, onderwijs, wonen en participatie moet helpen om ondersteuning tijdig beschikbaar en betaalbaar te houden. Er is bijzondere aandacht voor jeugd, ouderen, bestaanszekerheid en samenhang in buurten.

Veiligheid en leefbaarheid

Landgraaf blijft met partners inzetten op de aanpak van jeugd- en woonoverlast, ondermijning en digitale criminaliteit. Ook wil de gemeente beter voorbereid zijn op crises en maatschappelijke ontwrichting. Preventie staat voorop waar mogelijk, met handhaving waar nodig.

Financiële druk vraagt om keuzes

Hoewel de begroting 2027 sluitend is, zijn er onzekerheden rond jeugdzorg, de Wmo en toekomstige investeringen in onderwijs, vastgoed, klimaatadaptatie en voorzieningen.

Wethouder Financiën Christian Wilbach: “Landgraaf heeft hoge ambities en die blijven we nastreven. Tegelijkertijd kunnen we niet alles tegelijk realiseren. Door prioriteiten te stellen en financieel verantwoord te blijven handelen, zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in onze gemeente.”

Het college wil samen met de gemeenteraad blijven kijken naar investeringen, prioriteiten en gemeentelijke taken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 5 november 2026.

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