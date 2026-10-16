Vrijeschool Parkstad opent op 29 oktober officieel nieuwe locatie in Heerlen

Vrijeschool Parkstad heeft sinds 7 september 2026 een nieuw onderkomen aan Nieuw Eyckholt 300 in Heerlen. Het voormalige kantoorgebouw van Zuyd Hogeschool werd in slechts drie maanden omgebouwd tot een schoolgebouw. Op donderdag 29 oktober om 16.00 uur verricht onderwijswethouder Timoer Reijnders de officiële opening.

Vrijeschool Parkstad groeit tegen regionale trend in

Vrijeschool Parkstad telt inmiddels ongeveer 400 leerlingen. De school groeide de afgelopen jaren gestaag, ondanks de regionale trend van leerlingendaling. Leerlingen uit heel Zuid-Limburg weten de school te vinden.

Door deze groei ontstond behoefte aan meer ruimte en een gebouw dat beter aansluit bij de onderwijsvisie van de school. Dankzij een besluit van de gemeenteraad van Heerlen werd de verhuizing naar Nieuw Eyckholt mogelijk.

Voormalig kantoorgebouw in drie maanden verbouwd

Op 1 juni 2026 kreeg Vrijeschool Parkstad de sleutel van het E-gebouw van Zuyd Hogeschool. Vervolgens begon een intensieve verbouwing om het voormalige kantoorgebouw geschikt te maken voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. Al op 7 september konden de leerlingen hun eerste lessen volgen op de nieuwe locatie.

Ouders, leerlingen en medewerkers hielpen mee om het gebouw om te vormen tot een passende leeromgeving. Hoewel de laatste werkzaamheden nog worden afgerond, is volgens de school de kenmerkende vrijeschoolse sfeer al duidelijk aanwezig.

Onderwijs met hoofd, hart en handen

Binnen Vrijeschool Parkstad staat leren met hoofd, hart en handen centraal. Naast theoretische kennis krijgen kunstzinnige activiteiten, ervaringsgericht onderwijs en persoonlijke ontwikkeling veel aandacht. Leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken. Feedback en reflectie spelen daarbij een belangrijke rol.

Het nieuwe schoolgebouw biedt meer mogelijkheden om deze onderwijsvisie verder te ontwikkelen. De inrichting is gericht op verschillende manieren van leren, waarbij denken, maken en ontdekken elkaar afwisselen.

Kansen voor samenwerking met andere opleidingen

De nieuwe locatie ligt in een groene omgeving, vlak bij Vista College en Zuyd Hogeschool. Lees ook ons eerdere artikel over 25 jaar Zuyd Hogeschool. Volgens Vrijeschool Parkstad biedt deze ligging mogelijkheden om bestaande samenwerkingen met verschillende opleidingen verder uit te breiden, tussen voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Foto ter illustratie: Seventyfour / Adobe Stock.

Officiële opening op 29 oktober

De officiële opening van het nieuwe schoolgebouw vindt plaats op donderdag 29 oktober 2026 om 16.00 uur. Onderwijswethouder Timoer Reijnders van de gemeente Heerlen verricht de openingshandeling.

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