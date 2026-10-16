RESCAR-congres in Margraten brengt hartonderzoek dichter bij patiënten

Op zaterdag 14 november 2026 vindt in Gemeenschapshuis Oos Heim in Margraten het jaarlijkse RESCAR-congres plaats. Onderzoekers en cardiologen van het Maastricht UMC+ en de universiteit informeren bezoekers over ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Het congres is bedoeld voor patiënten, hun partners en andere geïnteresseerden in medische wetenschap. Onder meer verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartfalen en de inzet van robots bij patiëntenvoorlichting komen aan bod.

Programma RESCAR-congres

Professor Harry Crijns, van de adviesraad van het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, verzorgt de inleiding. Cardioloog dr. Vanessa van Empel spreekt over verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartfalen. Drs. Kas van der Heijden, arts-onderzoeker en winnaar van de Harry Crijns Research Grant 2025, geeft een presentatie met de titel Blijven lopen.

Dr. Arpad Lux, cardioloog, bespreekt coronair lijden door microvasculaire disfunctie. Prof. dr. Jeroen Hendrikx en Dennis van Helvert presenteren de inzet van een robot voor patiënteninformatie, inclusief demonstratie.

Bezoekers kunnen tijdens het congres vragen stellen aan de sprekers. Lees ook ons eerdere bericht over Loop- of Fiets met je dokter 2026 in Valkenburg.

Praktische informatie en aanmelden

Het RESCAR-congres begint om 14.00 uur. De ontvangst met koffie en vlaai is vanaf 13.30 uur. Het programma duurt tot 16.00 uur.

Deelname is gratis voor donateurs van RESCAR/Hart en vaat onderzoekfonds Limburg en deelnemers aan het evenement ‘Loop-, Fiets- of Zwem met je dokter’. Andere geïnteresseerden betalen € 9,50. Vooraf aanmelden per e-mail is noodzakelijk via m.kooman@hfl.nl.

Over RESCAR

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg fuseerde in 2020 met Stichting Hartsvrienden RESCAR (RESearch CARdiologie). De organisatie ondersteunt onderzoek naar cardiologie en hart- en vaatchirurgie in het Maastricht UMC+ en Limburgse partnerziekenhuizen. Meer informatie is beschikbaar via hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl.

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