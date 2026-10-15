Ger en Marita Ruiters-Peters: 60 jaar samen

Door Peter Trompetter

Het begon in 1961 met een onverwacht aanzoek langs de Wintrakerberg

Burgemeester Petra Dassen-Housen kwam onlangs het echtpaar Ger (82) en Marita (83) Ruiters-Peters feliciteren met hun diamanten huwelijk. Zoals gebruikelijk bezorgde de post felicitatiekaarten op hun woonadres in Kerkrade van Koning Willem-Alexander en zijn echtgenote Máxima, evenals van gouverneur Emile Roemer.

Het begin van een liefdevolle relatie

Het was carnaval 1961 toen Gerard, roepnaam Ger, Marita Peters, de vriendin van zijn zus, het hof maakte. Hij herinnert het zich als de dag van gisteren.

“Wij stonden op een parkeerplaats langs de Windrakerberg. Toen werd ik totaal verrast en was ik stil, maar werd er wel blij van. Ik vergeet de woorden nooit meer die Ger zei: ‘Lieve Marita, ik val maar meteen met de deur in huis. Eens moet het er toch van komen. Hiermee wil ik zeggen dat ik tot over mijn oren verliefd op je ben en je niet meer kwijt wil. Wat zeg je daarop?’”

Op dit uitzonderlijk romantische verzoek gaf Marita een bevestigend antwoord. De bekende vonk was er inmiddels al. Na de toestemming van haar vader werd een huwelijksdatum geprikt. Op 27 september 1966 werd voor de wet getrouwd en op 18 oktober van dat jaar werd het huwelijk ingezegend.

Samen ondernemen in Kerkrade

Ger en Marita waren beiden geheel toevallig afgestudeerd als apothekersassistent en drogist. Ger is geboren in Kerkrade en getogen in de Rumpenerstraat in Brunssum. Zijn vader runde daar een drogisterij. De wieg van Marita stond in Hoensbroek, waar haar ouders ondernemers waren in de handel in veevoeder. Na haar studie apothekersassistent werkte ze bij apotheek Martens.

Kort na hun huwelijk verhuisde het echtpaar Ruiters-Peters naar Kerkrade. Niet zomaar, maar om een drogisterij annex verfhandel te beginnen aan de toen pas gebouwde winkelgalerij aan de Hertogenlaan. De beginnende ondernemers waren, naast Albert Heijn, de eersten die zich daar vestigden. Ger was ondernemend en nam al snel een fotoservicecenter in zijn bloeiende zaak. Op goede dagen werden dagelijks vijftig filmrolletjes bij hem afgeleverd om te ontwikkelen en prints te laten afdrukken. Later, in 1978, begon Ger een optiekzaak en dat werd een groot succes. Marita was gespecialiseerd in cosmetica, medische therapeutische steunkousen en drogisterij.

Na de sluiting van hun zaak in 2010 bleven ze tot hun pensionering in 2021 actief met het aanmeten van steunkousen. Duizend klanten was veel werk en om te genieten van hun familie en vrije tijd kwam er definitief een einde aan hun werkzame leven.

Samen actief en genieten van het leven

Aan vrije tijd hadden de echtelieden geen gebrek. Marita tenniste al sinds ze 13 jaar was en later kwamen daar hockey en zwemmen bij. Beiden zijn actief geweest in het zangkoor van de voormalige kerk Jozef en Norbertus en een Slavisch folklorekoor.

Ondanks het harde werkzame leven was er tijd voor vakantie in hun geliefde Oostenrijk. Daar kwamen ze tot rust als ze door het mooie landschap fietsten. Ook de Bodensee was een favoriete vakantieplek om lange en adembenemende fietstochten te maken.

Ger en Marita kregen twee zonen: Patrick in 1967 en Max in 1973. Laatstgenoemde werd in 1995 uitgeroepen tot stadsprins Max I van Kerkrade. In 1936 viel deze grote eer te beurt aan zijn grootvader Johan Ruiters, de eerste stadsprins van de KVV. Inmiddels geniet het echtpaar van twee kleindochters.

Een droomteam

Hoewel Ger en Marita als ondernemers elkaar in de winkel voortdurend om zich heen hadden, waren ze zowel zakelijk als echtpaar een droomteam.

Hun geheim? Voor het slapen gaan even de dag doornemen om er samen goed uit te komen.

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