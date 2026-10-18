PARKSTAD: Je huisdier moet naar de dierenarts, maar je hebt geen eigen vervoer. Hoe kom je er dan? Huisdieren Zorgvervoer in Parkstad biedt een oplossing. Het initiatief van Dierenvoedselbank AnimalCare Limburg en Stichting Caviaopvang De Reddertjes is inmiddels toegankelijk voor alle inwoners van de regio.

De dienst begon begin 2026 voor klanten van de dierenvoedselbank. Nu kunnen ook andere huisdiereigenaren een rit op afspraak aanvragen. Het vervoer is mogelijk naar een dierenarts, trimsalon of dierenpension.

Huisdieren Zorgvervoer voor heel Parkstad

Het werkgebied omvat Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Het vertrekadres moet in dit gebied liggen; de bestemming mag daarbuiten zijn.

Volgens de stichting wordt passend vervoer ingezet met een auto of een ingerichte Dieren Transport Ambulance. Ondanks die voertuigbenaming is dit momenteel geen spoeddienst.

Wat kost vervoer met je huisdier?

De tarievenlijst voor 2026–2027, te vinden op de pagina over het zorgvervoer, onderscheidt drie groepen:

Klanten van AnimalCare Limburg: geen starttarief en € 0,25 per kilometer, gerekend vanaf het thuisadres van de aanvrager.

geen starttarief en € 0,25 per kilometer, gerekend vanaf het thuisadres van de aanvrager. Andere minima: € 10 starttarief en € 0,25 per kilometer, gerekend vanaf de standplaats van het voertuig.

€ 10 starttarief en € 0,25 per kilometer, gerekend vanaf de standplaats van het voertuig. Overige particulieren: € 25 starttarief en € 0,25 per kilometer, eveneens vanaf de standplaats.

Voor de laatste twee groepen is één uur wachttijd inbegrepen. Daarna geldt respectievelijk € 5 of € 10 per gestart uur. Voor het minimatarief is een bewijs van financieel onvermogen nodig. Er kunnen toeslagen gelden; bekijk daarom vóór het aanvragen de volledige tarievenlijst.

Een rit aanvragen: minimaal 48 uur vooraf

Dien je aanvraag minimaal 48 uur van tevoren in via het aanvraagformulier voor Huisdieren Zorgvervoer. De reguliere vervoerstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Vervoer buiten die tijden vraagt om afstemming en kent toeslagen.

Vragen? Gebruik de contactpagina van AnimalCare Limburg, bel 06-51492991 of mail naar info@dvbanimalcare.nl.

Meer hulp voor huisdieren

AnimalCare Limburg biedt ook ondersteuning bij bepaalde dierenartskosten. Lees daarover ons eerdere artikel: Medisch Nood Fonds helpt huisdieren in nood. Voorwaarden voor financiële hulp staan los van een vervoersaanvraag.

Tekst: Lidia Carreno / Parkstad Actueel. Bron: Dierenvoedselbank AnimalCare Limburg en de tarievenlijst 2026–2027. Foto ter illustratie: Lidia Carreno Photography.

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