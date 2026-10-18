Macron spreekt Frankrijk om 20.00 uur toe na massale protesten en rellen

PARIJS – De Franse president Emmanuel Macron spreekt zondagavond 18 oktober om 20.00 uur de bevolking toe. Het Élysée heeft de televisietoespraak aangekondigd na een weekend van massale demonstraties en gewelddadige ongeregeldheden in Frankrijk. De uitzending is ook vanuit Nederland live te volgen.

Macron houdt toespraak na onrust in Frankrijk

Zaterdag 17 oktober kwamen in heel Frankrijk honderdduizenden mensen bijeen om te demonstreren. De protesten begonnen onder meer vanuit zorgen over het onderwijs en de stijgende kosten van levensonderhoud. Het merendeel van de betogingen verliep vreedzaam, maar in onder andere Parijs braken ernstige confrontaties uit en werden winkels vernield of geplunderd.

Volgens berichtgeving van Reuters op 18 oktober zijn in heel Frankrijk inmiddels meer dan 2.000 mensen aangehouden. Het persbureau meldt daarnaast ruim 600 gewonde politieagenten. Het gaat om voorlopig gerapporteerde aantallen, die nog kunnen worden bijgesteld.

Crisisoverleg in het Élysée

Voorafgaand aan de televisietoespraak heeft Macron voor 17.30 uur een overleg met premier Sébastien Lecornu en betrokken ministers aangekondigd. Volgens TF1 Info heeft het Élysée bevestigd dat de president om 20.00 uur de bevolking zal toespreken. Wat hij precies gaat aankondigen, was op het moment van schrijven nog niet bekend.

Macron veroordeelt geweld en kondigt strengere aanpak aan

Macron heeft zondagavond in een televisietoespraak het geweld tijdens de demonstraties veroordeeld. Hij zei dat plunderaars aansprakelijk moeten worden gehouden voor de schade en dat degenen die de republikeinse instellingen aanvielen verantwoording moeten afleggen. Volgens de president waren radicale extreemlinkse groepen en criminelen betrokken bij het geweld. Dat is zijn duiding van de gebeurtenissen.

Macron heeft prefecten gevraagd samen met burgemeesters overheidsgebouwen en ondernemingen te beschermen. Daarbij kunnen bijeenkomsten indien nodig worden verboden. Ook beloofde hij aandacht voor de zorgen van jongeren en voor de schade bij ondernemers. Associated Press berichtte over de toespraak.

De ontwikkelingen werden zondag gevolgd door onder meer Reuters en Le Monde.

Franse regering onder druk

Naast de onrust over maatschappelijke onderwerpen is ook discussie ontstaan over de inzet van de politie en de aanpak van gewelddadige groepen. Regering en oppositie verschillen van mening over de verantwoordelijkheid voor het geweld. De aangekondigde televisietoespraak komt terwijl in verschillende steden de schade wordt opgenomen.

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