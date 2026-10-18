Jo uit Maastricht wint 32.000 euro bij Miljoenenjacht zonder zelf te spelen

MAASTRICHT – Jo uit Maastricht heeft zondag 18 oktober tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht 32.000 euro gewonnen. Opmerkelijk genoeg hoefde hij daarvoor zelf niet aan het spel mee te doen. Het geldbedrag kwam onverwacht bij hem terecht toen twee andere kandidaten in de halve finale niet op tijd op de knop drukten.

32.000 euro voor Jo uit Maastricht

De halve finale werd gespeeld door Marco en Bart uit Riethoven. Beide kandidaten hadden eerder in het programma al een flinke prijs aan zich voorbij laten gaan. In de koffer van Marco zat 10.000 euro en Bart had een koffer met een gloednieuwe auto gekozen.

Terwijl de teller opliep, drukte geen van beiden op tijd op de knop om het uitstapbedrag te accepteren. Daardoor ging de 32.000 euro naar een willekeurige deelnemer in de studio. Dat bleek Jo uit Maastricht te zijn.

Jo en zijn introducé sprongen op van blijdschap. Presentatrice Linda de Mol reageerde enthousiast: ‘Wat een blijdschap, dit is het soort reactie waar ik altijd op hoop.’ Jo antwoordde met een grote glimlach: ‘Dank je wel!’

Finalist wint 480.000 euro

Ook voor Marco uit Riethoven werd het een bijzondere avond. Hij bereikte de finale en speelde het Gouden Koffer Spel aan de desk bij Linda de Mol. Uiteindelijk ging hij met 480.000 euro naar huis.

Parkstad Actueel berichtte eerder al over vijftig inwoners van Maastricht die kans maakten op miljoenen bij Miljoenenjacht.

Bron: persbericht Postcode Loterij Miljoenenjacht. Foto wordt toegevoegd vóór publicatie.

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