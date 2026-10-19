De Tapperij in Heerlen presenteert muziekprogramma tot in het nieuwe jaar

Muziekcafé De Tapperij in Heerlen heeft de evenementenkalender voor de komende maanden bekendgemaakt. Van een feestavond met DJ Patt en liveoptredens van verschillende bands tot een voetbalmiddag op groot scherm: in het bruine café staat tot en met nieuwjaarsdag een gevarieerd programma op de agenda.

De Tapperij combineert de vertrouwde sfeer van een bruin café met livemuziek, pop, rock, jazz, blues en funk. Bezoekers kunnen de komende weken rekenen op uiteenlopende muzikale avonden en een gezamenlijke voetbalbeleving.

DJ Patt trapt programma af op 24 oktober

Op zaterdag 24 oktober begint het programma om 18.30 uur met DJ Patt. Onder het motto ‘Zin in een feestje?’ draait hij volgens de aankondiging de lekkerste plaatjes voor jong en oud.

The Others en Feyenoord tegen Ajax in november

Op vrijdag 13 november staat vanaf 20.30 uur de band The Others op het programma, met pop- en rockmuziek. Op zondag 29 november kunnen voetballiefhebbers om 14.30 uur terecht voor Feyenoord – Ajax, dat volgens de kalender op groot scherm te zien is.

Peels Beats en Nina The Band in december

In december zijn er twee muzikale avonden aangekondigd. Peels Beats treedt op zaterdag 12 december vanaf 20.30 uur op met jazz, blues en funk. Op vrijdag 18 december is het om 20.30 uur de beurt aan Nina The Band, met pop, soul en classics.

Nieuwjaarsdag met Back in Time

Het programma loopt door tot in het nieuwe jaar. Op vrijdag 1 januari 2027 staat Back in Time om 20.30 uur op het podium, met pop en rock.

Evenementenkalender De Tapperij. Beeld: De Tapperij.

Evenementen bij De Tapperij op een rij

Zaterdag 24 oktober, 18.30 uur: DJ Patt – feestavond

DJ Patt – feestavond Vrijdag 13 november, 20.30 uur: The Others – pop/rock

The Others – pop/rock Zondag 29 november, 14.30 uur: Feyenoord – Ajax op groot scherm

Feyenoord – Ajax op groot scherm Zaterdag 12 december, 20.30 uur: Peels Beats – jazz/blues/funk

Peels Beats – jazz/blues/funk Vrijdag 18 december, 20.30 uur: Nina The Band – pop/soul/classics

Nina The Band – pop/soul/classics Vrijdag 1 januari 2027, 20.30 uur: Back in Time – pop/rock

De genoemde tijden zijn afkomstig uit de door De Tapperij verspreide evenementenkalender. Programma’s en aanvangstijden kunnen veranderen.

Meer lezen over het uitgaansleven in de stad? Bekijk ook ons eerdere artikel over muziek en gezelligheid in Heerlen.

Bron: evenementenkalender Muziekcafé De Tapperij, Heerlen. Foto: Lidia Carreno Photography. Evenementenkalender: De Tapperij.

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