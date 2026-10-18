Heerlen weer volop in het teken van muziek en gezelligheid

HEERLEN – Het was zaterdagavond 17 oktober gezellig druk in het centrum van Heerlen. Uitgaan in Heerlen betekende die avond kiezen uit oldschool hiphop, housemuziek en gezellige cafés: voor vrijwel iedere muziekliefhebber was er iets te beleven.

In de Nieuwe Nor genoten bezoekers van een optreden van hiphoplegende Grandmaster Flash, terwijl bij Nr.7even de housebeats klonken. Daar stond zaterdagavond ook Housevolk op het programma. Liefhebbers van house en techhouse kunnen voor volgende edities de aankondigingen van Nr.7even en Housevolk in de gaten houden. Lees ook ons eerdere artikel Een nachtje Heerlen: langs 7even en Café Bluff.

Wie liever ging borrelen, terrassen en een biertje of een wijntje drinkt, kon terecht bij Bracke of een van de andere cafés in het centrum. In Cafe Bluff was de afterparty van de avond in de Nieuwe Nor.

Heerlen heeft een goed nachtleven.

Wat is er volgend weekend te doen in Heerlen?

Ook volgend weekend staat er weer muziek op het programma. Op vrijdag 23 oktober zijn er New Wave Generation in de Nieuwe Nor en Daddy Unchained & Noisegate bij Café Bluff. Op zaterdag 24 oktober draait het in de Nieuwe Nor om R&B en hiphop tijdens Rewind. Op zondag 25 oktober staan onder meer de platenbeurs en Youngblood Brass Band op het programma. Bekijk voor actuele tijden en tickets de agenda van de Nieuwe Nor.

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