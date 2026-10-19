Pinkpop 2027 onthult eerste artiesten op 26 oktober: kaartverkoop start 31 oktober

LANDGRAAF – Pinkpop maakt op maandag 26 oktober 2026 de eerste artiesten bekend voor de editie van 2027. Daarmee komt de nieuwe festivalzomer een stap dichterbij. Vijf dagen later, op zaterdag 31 oktober, start de kaartverkoop.
Met de aankondiging begint het aftellen voor muziekliefhebbers die uitkijken naar een nieuwe editie van het festival in Landgraaf. De organisatie laat weten dat de eerste namen over precies een week worden onthuld. Welke artiesten naar het festival komen, is nog niet bekendgemaakt.
Pinkpop 2027: eerste namen op 26 oktober
Op maandag 26 oktober presenteert Pinkpop de eerste namen voor de line-up van 2027. De organisatie roept fans op hun notificaties aan te zetten, zodat zij de bekendmaking niet missen. Het festival gebruikt daarbij de slogan ‘Life is live’.
Kaartverkoop begint zaterdag 31 oktober
Wie Pinkpop 2027 wil bezoeken, kan vanaf zaterdag 31 oktober uitkijken naar de start van de ticketverkoop. In de aankondiging zijn nog geen ticketprijzen of verdere verkoopvoorwaarden genoemd. Actuele informatie is te vinden via de officiële website van Pinkpop.
Terugblik op Pinkpop 2026
Parkstad Actueel was ook bij de vorige editie aanwezig. Bekijk onze foto’s van Pinkpop 2026 en lees het persoonlijke verslag Drie dagen Pinkpop door mijn lens en pen.
Bron: aankondiging Pinkpop. Foto: © Lidia Carreno Photography (archiefbeeld van een eerdere editie).
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