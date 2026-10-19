Gerenoveerde voetbalvelden in Simpelveld officieel opgeleverd

SIMPELVELD – De eerste gerenoveerde voetbalvelden in de gemeente zijn op 17 oktober officieel opgeleverd. Gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders kregen een rondleiding over de vernieuwde velden.
Tijdens het bezoek kregen de aanwezigen uitleg over de uitgevoerde werkzaamheden. De oplevering betekent dat de eerste vernieuwde sportvelden klaar zijn voor gebruik.
Wethouder blij met gerenoveerde voetbalvelden
Wethouder Naomi van Loon, verantwoordelijk voor Sport en Accommodatiebeleid, is tevreden over het resultaat. “Wat mooi dat de gerenoveerde velden nog dit jaar zijn opgeleverd. Ik ben ontzettend trots op deze mooie aanwinst voor onze gemeente en wens onze voetballers veel speelplezier!”
Meer informatie voor voetbalverenigingen
De voetbalverenigingen ontvangen binnenkort meer informatie over het gebruik van de velden. Zo kunnen de nieuwe sportvoorzieningen optimaal worden benut.
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