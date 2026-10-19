Rellen in Europa: onrust in Frankrijk, België, Italië en Albanië

Rellen in Europa: in Frankrijk, België, Italië en Albanië zijn in het weekend van 17 en 18 oktober 2026 sommige demonstraties uitgelopen op gewelddadige confrontaties. De aanleiding verschilt per land. Veel mensen demonstreerden vreedzaam, maar op verschillende plaatsen waren er ook vernielingen, plunderingen en botsingen met de politie.

Frankrijk: duizenden aanhoudingen na grootschalige protesten

In Frankrijk gingen grote groepen mensen de straat op uit onvrede over onder meer de kosten van levensonderhoud en de situatie in het onderwijs. In Parijs, Marseille en Limoges ontstonden rellen, waarbij winkels werden geplunderd en gebouwen beschadigd. In Limoges werd het historische stadhuis zwaar getroffen door brand.

Volgens berichtgeving van Associated Press waren in het weekend minstens 2.400 mensen aangehouden. Bij de confrontaties raakten ook politieagenten gewond. President Emmanuel Macron veroordeelde het geweld, maar benadrukte ook het onderscheid tussen vreedzame betogers en mensen die vernielingen aanrichten. Bron: Associated Press, 19 oktober.

België: 195 aanhoudingen in Brussel en Luik

In België liepen demonstraties tegen bezuinigingen in het Franstalige onderwijs uit op ongeregeldheden. De politie meldde 150 aanhoudingen in Brussel: 118 bestuurlijke en 32 gerechtelijke. Bij de gerechtelijke aanhoudingen waren vijftien minderjarigen. Vijf politieagenten liepen lichte verwondingen op. Samen met 45 aanhoudingen in Luik komt het gemelde totaal op 195. Bestuurlijke aanhoudingen zijn niet hetzelfde als strafrechtelijke arrestaties. Bron: The Brussels Times/Belga; Anadolu Agency, 18 oktober.

Italië: confrontaties in Milaan, ook spanningen in Turijn en Bologna

In Italië waren demonstraties tegen hoge kosten van levensonderhoud en lage lonen. In Milaan ontstonden zaterdag confrontaties rond Piazza del Duomo. Volgens Euronews werden vijftig mensen meegenomen door de politie, onder wie minderjarigen. Ook in Turijn en Bologna waren incidenten. Op zondag volgden in Milaan opnieuw vernielingen en confrontaties. Reuters meldde zondag dat meer dan zestig demonstranten in Milaan voor controle naar het politiebureau zijn gebracht. Volgens een politieoverzicht werden zaterdag in verschillende Noord-Italiaanse steden samen 28 mensen gearresteerd. Deze cijfers betreffen verschillende categorieën en mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Premier Giorgia Meloni kondigde overleg aan over de openbare veiligheid. Bron: Euronews; Reuters, 18 oktober.

Update 19 oktober: Macron weigert ontslag minister, 194 aanhoudingen in Albanië

De Franse president Emmanuel Macron heeft op maandag 19 oktober het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez geweigerd. Volgens het Élysée is continuïteit in de leiding van de veiligheidsdiensten noodzakelijk. Macron erkende tekortkomingen in de voorbereiding en informatievergaring rond de gewelddadige incidenten en vroeg om nieuwe methoden tegen plunderaars en relschoppers. De protesten omvatten ook veel vreedzame demonstranten, die niet met de geweldplegers gelijkgesteld mogen worden. Bronnen: Reuters en Euronews.

In Albanië meldde persbureau ANSA op 18 oktober om 18.48 uur dat in het hele land inmiddels 194 mensen waren aangehouden. In Tirana waren gewelddadige confrontaties met de politie, waarbij stenen, molotovcocktails en vuurwerk werden gegooid en een deel van een politiebureau in brand vloog. Het aantal van 194 is een landelijk totaal, geen extra aantal boven op eerder gemelde aanhoudingen. Bron: ANSA.

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Albanië: aanhoudende protesten in Tirana

In de Albanese hoofdstad Tirana hielden protesten tegen de regering van premier Edi Rama meerdere dagen aan. Tijdens de ongeregeldheden werden onder meer stenen, vuurwerk en brandbommen gegooid. De politie gebruikte traangas en waterkanonnen. Volgens een opgave die Associated Press op 17 oktober publiceerde, waren op dat moment 167 mensen aangehouden en 132 politieagenten gewond geraakt. Dit is een gedateerde tussenstand, geen definitief totaal. De autoriteiten onderzoeken ook mogelijk buitensporig politiegeweld. Bron: Associated Press, 17 oktober.

Verschillende oorzaken, niet iedere demonstratie gewelddadig

Hoewel de gebeurtenissen zich in hetzelfde weekend afspeelden, hebben de protesten niet overal dezelfde aanleiding. In Frankrijk en Italië spelen onder meer economische en maatschappelijke zorgen, in België onderwijsbezuinigingen en in Albanië verzet tegen de regering. Een vreedzame demonstratie is niet hetzelfde als een rel: geweld en vernielingen moeten afzonderlijk worden beoordeeld. De genoemde aantallen zijn momentopnamen en kunnen door autoriteiten worden bijgesteld.

Parkstad Actueel volgt de ontwikkelingen. Stand van de geraadpleegde berichtgeving: 19 oktober 2026.

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