Heerlense Play-Inn brengt 60 muzikanten samen voor bijzonder concert in Heerlen

HEERLEN – Op zaterdag 14 november 2026 staat Heerlen in het teken van muziek en samenwerking. Tijdens de Heerlense Play-Inn komen maximaal zestig muzikanten samen om in één dag een groot orkest te vormen. De muzikale dag wordt afgesloten met een gezamenlijk concert in de Limburgzaal van PLT Heerlen.

Muzikanten uit heel Heerlen samen op het podium

Het is alweer geruime tijd geleden dat in Heerlen een Play-Inn van deze omvang werd georganiseerd. Het evenement brengt muzikanten uit verschillende verenigingen en muziekscholen samen. Daarbij maakt het niet uit bij welke vereniging iemand speelt of hoe oud de deelnemer is.

De Heerlense Play-Inn is bedoeld voor HaFa-muzikanten (harmonie en fanfare) met minimaal niveau A. Zowel jonge talenten als ervaren muzikanten krijgen de gelegenheid samen muziek te maken en toe te werken naar een optreden.

Eén dag repeteren, één groot orkest

De muzikale dag begint om 10.00 uur. De deelnemers gaan eerst in kleinere groepen aan de slag met repetities. In de middag komen de verschillende groepen samen voor een gezamenlijke repetitie. Onder begeleiding werken de muzikanten toe naar een concert dat zij dezelfde avond presenteren.

Feestelijke afsluiting in de Limburgzaal

Om 19.00 uur begint het afsluitende concert in de Limburgzaal van PLT Heerlen. Familieleden, vrienden, muziekliefhebbers en andere belangstellenden kunnen het concert bijwonen. Het optreden duurt tot 20.00 uur.

Aanmelden voor de Heerlense Play-Inn

Muzikanten uit Heerlen met minimaal niveau A kunnen zich aanmelden. Deelname kost € 15 per muzikant. Deelnemers nemen hun eigen lunch mee. Het diner wordt verzorgd door PLT; drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden kan via SCHUNCK Muziek en Dans.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 14 november 2026

zaterdag 14 november 2026 Locatie: PLT Heerlen, Limburgzaal

PLT Heerlen, Limburgzaal Play-Inn: 10.00–20.30 uur

10.00–20.30 uur Concert: 19.00–20.00 uur

19.00–20.00 uur Deelname: € 15

€ 15 Concerttickets: € 12

De Heerlense Play-Inn is een samenwerking tussen SCHUNCK, PLT Heerlen en gemeente Heerlen. SCHUNCK zet zich ook buiten deze Play-Inn in voor muzikale ontwikkeling. Lees ons eerdere artikel over het nieuwe cursusseizoen van SCHUNCK Muziek en Dans.

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