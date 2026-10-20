Repaircafé Oirsbeek behoort tot wereldtop en staat vierde op internationale ranglijst

OIRSBEEK Repaircafé Oirsbeek heeft een bijzondere prestatie geleverd. Het lokale initiatief behoort volgens de officiële RepairMonitor tot de best presterende Repair Cafés ter wereld. Op basis van het geregistreerde aantal reparaties staat Oirsbeek op de vierde plaats. Ook in Nederland behoort het Repaircafé tot de absolute top.

Meer dan 5.300 reparaties geregistreerd

Uit de gegevens van de internationale RepairMonitor blijkt dat Repaircafé Oirsbeek in totaal 5.356 reparaties heeft geregistreerd. Daarmee staat het initiatief op de vierde plaats in het overzicht van deelnemende Repair Cafés.

De RepairMonitor verzamelt gegevens van Repair Cafés wereldwijd. Daarbij wordt bijgehouden welke producten worden aangeboden, welke problemen worden vastgesteld en of reparaties succesvol worden uitgevoerd. repairmonitor.org

Succes dankzij 35 vrijwilligers

Volgens de organisatie is het succes vooral te danken aan de inzet van 35 enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Zij zetten zich in om kapotte spullen een tweede leven te geven en daarmee onnodig afval te voorkomen.

Ook de bezoekers spelen volgens Repaircafé Oirsbeek een belangrijke rol. Door defecte apparaten, kleding en andere gebruiksvoorwerpen te laten repareren in plaats van weg te gooien, dragen zij bij aan een duurzamere samenleving.

Het initiatief laat zien hoe lokale samenwerking kan bijdragen aan minder afval, hergebruik van materialen en een langere levensduur van producten. Ook elders in Parkstad wordt gewerkt aan duurzaamheid, zoals bij de verduurzaming van de duizendste woning door Woonpunt in Heerlen.

Linux & ICT Café steeds belangrijker

Een belangrijke uitbreiding is het Linux & ICT Café, dat dit jaar van start ging. Hier kunnen bezoekers terecht met vragen en problemen rondom computers, laptops, tablets en smartphones.

Ook mensen van wie de computer niet meer goed functioneert met Windows, kunnen advies krijgen over Linux als mogelijk alternatief besturingssysteem.

Met deze dienstverlening richt Repaircafé Oirsbeek zich niet alleen op traditionele reparaties, maar ook op het langer bruikbaar houden van digitale apparaten.

Van fietsenwerkplaats tot poppendokter

Het aanbod van Repaircafé Oirsbeek is bijzonder uitgebreid. Bezoekers kunnen onder meer terecht voor fietsreparaties, kledingherstel, het slijpen van messen en het repareren van elektrische apparaten.

Daarnaast zijn er vrijwilligers met specialistische kennis van klokken, horloges, tuingereedschap en elektronica. Zelfs kapot speelgoed en beschadigde poppen kunnen worden aangeboden voor reparatie.

Door deze uiteenlopende werkzaamheden biedt het Repaircafé een laagdrempelige mogelijkheid om spullen te herstellen.

Volgende Repaircafé op zaterdag 7 november

Op zaterdag 7 november 2026 opent Repaircafé Oirsbeek opnieuw zijn deuren.

Bezoekers zijn van 10.00 tot 13.00 uur welkom in De Schepenbank aan de Oirsbekerweg in Oirsbeek.

De reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Aanmelden is voor het reguliere Repaircafé niet nodig.

Iedere donderdag Linux & ICT Café

Naast de maandelijkse bijeenkomsten is het Linux & ICT Café iedere donderdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur.

Deze extra bijeenkomsten zijn uitsluitend op afspraak toegankelijk.

Een afspraak maken kan via lrcoirsbeek@tuta.com.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op de website van De Schepenbank.

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