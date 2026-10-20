Historische Kring Kerkrade presenteert nieuw jaarboek Kerkrade Onderweg

De Stichting Historische Kring Kerkrade presenteert 17 november onder de titel Kerkrade Onderweg haar nieuwste jaarboek. Het is alweer de 29ste uitgave met opnieuw bijzondere bijdragen over de lokale geschiedenis.

De Kerkraadse geschiedenis is rijk aan gebeurtenissen en kent bijzondere verhalen en markante personen. In de nieuwe uitgave staan onder meer de volgende bijdragen:

Oorlogsherinneringen van een Kirchröadjs Meeëdsje — Gertrud Gisela Tribels-Wirtz

Bleijerheide en de franciscanen — Koos Linders

Mag een kind naar de ‘Hollandsche school’ — Marcel Krutzen

Botanische Tuin met een rijke historie — Annelies Heijnen/Chris Kuikman

Cultureel pionier Otto J.C. van Loo, deel twee — Wiel Kusters

Pastoor Arnold Frans Coomans — Wim Nolten

Refugienhaus Abtei Rolduc — Catharina Scholtens

Van Gilst metaalgieterij — Paul Deurenberg

Oorlogsgraven in de gemeente Kerkrade — Wim Slangen

Over de Miljoenenlijn — Wiel Kusters

Uitbesteding van armen in Kerkrade en omgeving — Menno Lanting

Uit de nieuwe uitgave blijkt opnieuw dat het de moeite waard is bijzondere Kerkraadse gelegenheden in een jaarboek vast te leggen. De verhalen worden vaak geïllustreerd met foto’s en documenten. Alleen dankzij de inzet van schrijvers uit de eigen Kring en ook daarbuiten kan een jaarboek elk jaar uitkomen.

Het jaarboek kost in de boekwinkel 19,95 euro. De presentatie van het nieuwe jaarboek vindt plaats op dinsdag 17 november om 16.00 uur in het Raadhuis van de gemeente Kerkrade aan de Markt. Bezoekers zijn vanaf 15.30 uur welkom.

Het boek is na de presentatie in de diverse boekhandels verkrijgbaar, zoals bij boekhandel Deurenberg, Rolduc, EDDEH en drukkerij Schreurs. Het boek is ook op de dag van de presentatie in het Raadhuis tegen contante betaling verkrijgbaar.

Wilt u de presentatie bijwonen, stuur vóór 10 november een mailtje naar historischekringkerkrade@gmail.com.

De Historische Kring Kerkrade is in mei 1986 opgericht en bestaat dus dit jaar 40 jaar. Het doel is om onderzoek te doen naar de geschiedenis van Kerkrade en daarover te publiceren. Deze geschiedenis is dan voor een groter publiek beschikbaar.

Heeft u herinneringen die u graag met ons wilt delen of is er een gebeurtenis waarvan u vindt dat die eigenlijk in het jaarboek Kerkrade Onderweg niet mag ontbreken, neem dan contact met ons op. Samen met u zorgen we ervoor dat het volgende deel van Kerkrade Onderweg een groot succes wordt. Een mailtje sturen naar bovengenoemd mailadres is al voldoende.

De omslag van deel 29, het Refugienhaus Abtei Rolduc.

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