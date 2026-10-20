Gratis platenbeurs in Nieuwe Nor op zondag 25 oktober

HEERLEN – De platenbeurs in Nieuwe Nor is zondag 25 oktober 2026 van 12.00 tot 15.00 uur gratis toegankelijk. Liefhebbers van vinyl kunnen er weer snuffelen tussen de platen.

Grote en kleine verkopers brengen een gevarieerd aanbod aan nieuw en oud vinyl mee.

Door het wisselende aanbod is er voor verzamelaars en muziekliefhebbers telkens iets anders te ontdekken.

Ook Café Nieuwe Nor is geopend, zodat bezoekers onder het genot van een drankje kunnen bijpraten over hun vondsten.

De platenbeurs wordt georganiseerd door Platenbeurs Heerlen in samenwerking met Poppodium Nieuwe Nor. Bezoekers zijn welkom aan de Pancratiusstraat 30 in Heerlen. Meer informatie staat in de agenda van Nieuwe Nor.

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