Zuyd Talks brengt inspirerende ideeën en € 5.000-prijs naar Theater Heerlen

HEERLEN – Hoe maken we Limburg nóg mooier? Die vraag staat dinsdag 27 oktober 2026 centraal tijdens Zuyd Talks in Theater Heerlen. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Zuyd Hogeschool komen bekende sprekers, studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden samen voor een avond vol innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid. De toegang is gratis.

Inspirerende gesprekken met bekende gasten

Tijdens Zuyd Talks draait alles om dromen, ambities en ideeën die daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor Limburg. Journalist en presentator Twan Huys speelt een belangrijke rol in het programma. Onder anderen ondernemer en hotelier Camille Oostwegel, programmamaker Eva Eikhout en André Postema, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool, delen hun inzichten over ondernemerschap, persoonlijke ambities en maatschappelijke impact.

Ook actrice Manouk Pluis levert een bijdrage aan de speciale Zuyd Collegetour. Daarnaast verzorgt Eva Eikhout een keynote.

Vijf finalisten strijden om € 5.000 tijdens Zuyd Dragons’ Den

Een belangrijk onderdeel van de avond is de finale van Zuyd Dragons’ Den. Studenten en medewerkers van Zuyd Hogeschool kregen tot 13 oktober de mogelijkheid om ideeën in te dienen waarmee zij Limburg mooier kunnen maken. Uit de inzendingen heeft het jubileumcomité vijf finalisten geselecteerd. Hun plannen richten zich op duurzaamheid, gezondheid, technologie en maatschappelijke impact.

De finalisten presenteren hun plannen aan publiek en jury. Onder anderen Eva Eikhout, Camille Oostwegel sr. en André Postema maken deel uit van de jury. Het meest veelbelovende idee wint € 5.000 en begeleiding om het plan te realiseren.

Zuyd Hogeschool viert 25-jarig bestaan

Met Zuyd Talks staat Zuyd Hogeschool stil bij haar 25-jarig jubileum. De onderwijsinstelling laat zien hoe onderwijs, onderzoek en samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de regio. De bijeenkomst is voor studenten, medewerkers, alumni, ondernemers, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden.

Lees ook meer onderwijsnieuws uit Parkstad en bekijk de evenementen in de regio.

Gratis toegang tot Zuyd Talks in Heerlen

Zuyd Talks vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2026 in de Grote Zaal van Theater Heerlen, Burgemeester van Grunsvenplein 145. Het programma begint om 20.00 uur en duurt naar verwachting tot 22.15 uur. De toegang is gratis. Reserveer hier gratis kaarten via PLT.

Foto: Stadsschouwburg Heerlen, archiefbeeld. Fotocredit: Lucho Carreno.

Bron: Zuyd Hogeschool en Parkstad Limburg Theaters.

Redactie Parkstad Actueel

About The Author