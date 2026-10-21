Fotopresentatie brengt geschiedenis Nieuwstraat in Hoensbroek tot leven

HOENSBROEK – De Heemkundevereniging Hoensbroek organiseert op vrijdag 30 oktober 2026 een fotopresentatie over de geschiedenis van de Nieuwstraat. Belangstellenden zijn van 15.00 tot 17.00 uur welkom in de SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek aan de Hoofdstraat 27. De inloop begint om 14.30 uur.
Na een eerdere presentatie over de Hoofdstraat staat deze middag de Nieuwstraat in de vorige eeuw centraal. Marjo Schiffers en Wiel Jacobs brengen de geschiedenis van de straat tot leven met historische foto’s en bijbehorende verhalen.
Een van de oudste straten van Hoensbroek
Ondanks haar naam is de Nieuwstraat een van de oudste straten van Hoensbroek. De straat wordt voor het eerst vermeld in 1526 en heette vroeger de Flattestraot. Het gebied omvatte destijds de huidige Nieuwstraat, de Singel en de Burgemeester Slanghenstraat.
De straat vormde een belangrijke verbindingsweg tussen Hoensbroek en Heerlen. Met de komst van de Staatsmijn Emma in Hoensbroek veranderde ook deze oude straat ingrijpend.
Aanmelden voor de fotopresentatie
Het aantal zitplaatsen is beperkt. De Heemkundevereniging adviseert belangstellenden daarom om zich tijdig aan te melden. Dat kan per e-mail via wiel.jacobs@telfort.nl.
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