Halloween bij Queer Café CP in Heerlen: verkleedwedstrijd op 31 oktober

HEERLEN – Op zaterdag 31 oktober 2026 organiseert Queer Café CP bij Centr@l ParQ in Heerlen een Halloweenavond. Bezoekers worden uitgenodigd hun griezeligste, origineelste of mooiste Halloweenoutfit aan te trekken. Voor de opvallendste verkleding is een prijs beschikbaar.

Halloweenavond met verkleedwedstrijd

Queer Café CP roept bezoekers op om helemaal uit te pakken met hun kostuum. Of het nu griezelig, creatief of bijzonder mooi is: tijdens de avond draait het om samen Halloween vieren en originele verkleedideeën.

De organisatie stelt een prijs beschikbaar voor degene die het griezeligst, origineelst of mooist verkleed is.

AI-video vestigt aandacht op Queer Parkstad

Met een speciaal gemaakt AI-filmpje van het café wil Queer Parkstad op een creatieve manier aandacht vragen voor de activiteiten en mensen nieuwsgierig maken naar wat er bij Queer Parkstad te beleven valt.

Praktische informatie

Wanneer: zaterdag 31 oktober 2026

Waar: Queer Café CP, Centr@l ParQ in Heerlen

Activiteit: Halloweenavond met verkleedwedstrijd

Meer over activiteiten in de regio? Lees ook het artikel over de Heerlense Play-Inn.

Bron: Peter Reinders / Queer Parkstad.

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