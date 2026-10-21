MAASTRICHT – Jo Weijenberg presenteert op zondag 8 november 2026 zijn negende boek in de ‘Mestreechter taol’: Jean, zie leve in 60 menute. De bijeenkomst vindt van 14.00 tot 17.00 uur plaats in de OLV van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld. Een deel van de boekopbrengst gaat naar de parochie.

Het eerste exemplaar wordt volgens de aankondiging aangeboden aan Guiseppe Noteborn, wethouder van de gemeente Maastricht, met de ‘Mestreechter taol’ in zijn portefeuille.

Een leven in zestig minuten

Het boek volgt Jean, die moe en uitgeput op de bank in zijn woonkamer zit en zijn leven in zestig minuten aan zich voorbij ziet trekken. Mooie en verdrietige momenten wisselen elkaar af: van een problematische jeugd tot een gelukkig huwelijk en een ingrijpende echtscheiding. Aan het einde van zijn leven overheerst de verbittering.

Ondanks die zware thema’s is het verhaal op een onderhoudende manier geschreven. Het honderd pagina’s tellende boek is geïllustreerd met tekeningen van Jacqueline Wassen.

Opbrengst voor de parochie

Weijenberg verbindt zijn uitgaven steeds aan een goed doel. Deze keer steunt hij de parochie van pastor Mattie Jeukens bij de OLV van Lourdeskerk. Het boek kost € 10. Van ieder verkocht exemplaar gaat twintig procent naar de parochie.

Irma van Hoof, Twajn Weijenberg en Leo Kerstges verlenen hun medewerking aan het programma. Tijdens de middag zijn koffie, thee, vlaai en drankjes verkrijgbaar. Ook die inkomsten komen ten goede aan de parochie.

Presentatie op 8 november

Iedereen met belangstelling voor het Maastrichtse of Limburgse dialect, en iedereen die het werk van pastor Mattie wil steunen, is welkom op zondag 8 november van 14.00 tot 17.00 uur in de OLV van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld, Maastricht.

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