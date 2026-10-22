Vliegen vanuit België? Ryanair schrapt 20 routes deze winter

Ryanair schrapt twintig routes van en naar België uit de winterdienstregeling 2026/2027. Volgens de luchtvaartmaatschappij verdwijnen 1,1 miljoen beschikbare stoelen en worden zes vliegtuigen elders ingezet. De maatregelen raken Charleroi en Brussels Airport in Zaventem.

De maatschappij presenteerde de afgeslankte dienstregeling op 20 oktober. Ryanair koppelt de vermindering aan de Belgische vliegbelasting en verplaatst capaciteit naar andere Europese landen.

Ryanair schrapt routes vanuit België

Het gaat om minder vliegverbindingen en beschikbare plaatsen bij Ryanair. De aankondiging betekent niet dat alle luchtvaartmaatschappijen hun aanbod vanuit België verminderen.

Kritiek op vliegbelasting

Ryanair wijst op een stijging van de heffing van twee euro in januari 2025 naar zeven euro in januari 2027. Dat is een verhoging van 250 procent over die periode. Topman Michael O’Leary roept de Belgische regering op de belasting af te schaffen.

De maatschappij stelt dat hogere belastingen ten koste gaan van toerisme en werkgelegenheid. Dat is de beoordeling van Ryanair.

Bron: aankondiging van Ryanair.

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