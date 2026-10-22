Limburg start campagne voor fietsverlichting: ‘Doe je licht aan en kom veilig thuis’

LIMBURG – Nu de dagen korter worden en de duisternis steeds vroeger valt, vraagt Limburg extra aandacht voor de veiligheid van fietsers. Op maandag 26 oktober gaat de campagne ‘Aan in het donker’ van start. Met voorlichting op scholen, fietscontroles en acties in de provincie worden fietsers aangespoord om hun verlichting te controleren en tijdig aan te zetten.

Extra controles op fietsverlichting

Tijdens de campagne werken het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), scholen, Veilig Verkeer Nederland, ANWB en politie samen om de zichtbaarheid van fietsers te verbeteren.

Ook de politie gaat de komende periode controleren op fietsverlichting. Fietsers die in het donker zonder de verplichte verlichting rijden, riskeren een boete.

Jongeren krijgen extra aandacht

Vooral scholieren vormen een belangrijke doelgroep. Niet iedere fietser rijdt bewust zonder licht. Soms is de verlichting kapot of wordt vergeten deze aan te zetten.

Op verschillende praktijkonderwijsscholen gaan jongerenvoorlichters daarom met leerlingen in gesprek over de risico’s van fietsen zonder verlichting.

‘Iedereen wil veilig thuiskomen’

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (Mobiliteit), tevens voorzitter van het ROVL, benadrukt het belang van zichtbaarheid.

“Of je nu van school, je werk of het sporten komt: iedereen wil weer veilig thuiskomen.”

Volgens Kuntzelaers kunnen fietsers zelf een belangrijke bijdrage leveren door hun verlichting regelmatig te controleren en aan te zetten zodra het donker wordt.

Controleer je fiets voordat je vertrekt

Goede fietsverlichting is niet alleen belangrijk tijdens de avonduren. Ook bij slecht zicht, bijvoorbeeld door mist of hevige regen, moeten fietsers goed zichtbaar zijn.

Een werkend wit of geel voorlicht en rood achterlicht zijn essentieel. Daarnaast helpen reflectoren en opvallende kleding om beter gezien te worden door andere weggebruikers.

Samen voor veiliger verkeer in Limburg

De campagne ‘Aan in het donker’ wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ROVL, dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

De boodschap is eenvoudig: zorg dat je zichtbaar bent, controleer je verlichting en kom veilig thuis. Eerder berichtte Parkstad Actueel over de MONO-campagne tegen afleiding in het verkeer. Ook de Voetgangersmonitor 2026 vraagt aandacht voor verkeersveiligheid.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.rovl.nl/campagnes/fietsverlichting.

Bron: Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

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