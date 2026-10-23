Actie Onderdak: kerken bieden statushouders tijdelijk een thuis

Met Actie Onderdak roepen landelijke kerkgenootschappen plaatselijke kerken en parochies op om statushouders tijdelijk een thuis te bieden. De kleinschalige opvang is vooral bedoeld voor gezinnen die al een verblijfsvergunning hebben en wachten op een woning in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld.

Door alvast in hun toekomstige woonplaats te verblijven, kunnen de gezinnen hun omgeving leren kennen. Tegelijk komen er plekken vrij in asielzoekerscentra. Het Bisdom Roermond brengt de landelijke oproep onder de aandacht van parochies en andere geloofsgemeenschappen.

Actie Onderdak vraagt ruimte voor drie maanden

De oproep vraagt kerken om te onderzoeken of zij één of meer gezinnen gedurende drie maanden kunnen huisvesten. Een leegstaande pastorie, een kerkelijk bijgebouw of een vakantiewoning kan daarvoor in aanmerking komen. De geschiktheid van een locatie wordt vooraf bekeken.

Het initiatief komt van de Raad van Kerken in Nederland, samen met onder meer de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk. Ook andere kerkgenootschappen en kerkelijke koepels steunen de actie. Gastvrijheid, barmhartigheid en solidariteit vormen het uitgangspunt.

Begeleiding voor kerken en vrijwilligers

Deelnemende gemeenschappen krijgen ondersteuning van INLIA, een organisatie met ervaring in de opvang van vluchtelingen. Die denkt mee over voorzieningen, veiligheid en de dagelijkse organisatie. Ook is er een helpdesk voor vragen en ondersteuning.

Kerken kunnen samen optrekken. Zo kan de ene geloofsgemeenschap ruimte beschikbaar stellen, terwijl een andere vrijwilligers inzet. Zij kunnen gezinnen helpen om hun weg in de buurt te vinden en praktische zaken te regelen.

Hoe kunnen parochies meedoen aan Actie Onderdak?

Voor deelname zijn een geschikte plek en een klein team van coördinatoren en vrijwilligers nodig. De organisatie adviseert om ook de gemeente en omwonenden vooraf te betrekken. Op de campagnewebsite staan praktische informatie en mogelijkheden om een handboek aan te vragen.

Volgens de organisatie zijn afspraken gemaakt met het COA over het vervolg na de tijdelijke opvang. Na maximaal drie maanden zorgt het COA voor doorstroming naar een woning of een andere huisvestings- of opvangplek.

Meer informatie en aanmelden voor Actie Onderdak.

Bron: Bisdom Roermond en de landelijke campagneorganisatie.

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