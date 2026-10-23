Nieuwbouwevent Parkstad 2026: 17 projecten in Theater Heerlen

HEERLEN – Het Nieuwbouwevent Parkstad 2026 vindt zaterdag 31 oktober plaats in Theater Heerlen (PLT). Woningzoekenden kunnen er van 11.00 tot 15.00 uur kennismaken met 17 nieuwbouwprojecten in de regio. De toegang is gratis.

Het aanbod bestaat uit appartementen, gezinswoningen, levensloopbestendige woningen en bouwkavels. Bezoekers kunnen tijdens het evenement informatie verzamelen en de verschillende projecten vergelijken. Nieuw dit jaar zijn informatiesessies over hypotheken en financieringsmogelijkheden.

Nieuwbouwevent Parkstad brengt aanbieders samen

Tijdens het evenement zijn makelaars, projectontwikkelaars en gemeenten aanwezig. Zij geven uitleg over de projecten, de woningtypen, locaties, prijzen en mogelijkheden. Woningzoekenden kunnen rechtstreeks met de aanbieders in gesprek gaan en vragen stellen over het nieuwbouwaanbod.

De bijeenkomst richt zich op mensen die zich oriënteren op een koopwoning in Parkstad. De verschillende aanbieders zijn op één locatie aanwezig, zodat bezoekers op dezelfde dag meerdere projecten kunnen bekijken en vergelijken.

Vier informatiesessies over financiering

Rabobank verzorgt vier informatiesessies. De bijeenkomsten om 11.30 en 13.30 uur zijn bedoeld voor mensen die nadenken over een andere woning die beter aansluit bij hun huidige woonwensen.

Om 12.30 en 14.30 uur zijn er sessies voor starters. Daarin komen het kopen van een eerste woning en het afsluiten van een passende hypotheek aan bod. Bezoekers krijgen volgens de organisatie praktische tips over deze onderwerpen.

Organisatie Nieuwbouwevent Parkstad 2026

Het evenement is een initiatief van het Woonberaad Parkstad Limburg. Daarin zijn ontwikkelaars, makelaars, woningcorporaties en de Stadsregio Parkstad Limburg vertegenwoordigd. De organisatie van het Nieuwbouwevent is in handen van Stadsregio Parkstad Limburg, Rabobank en Ovida.

De bijeenkomst brengt informatie over nieuwbouwprojecten en financiering samen. Zowel mensen die hun eerste woning zoeken als woningzoekenden met andere woonwensen kunnen er terecht om zich te oriënteren.

Praktische informatie

Het Nieuwbouwevent Parkstad is op zaterdag 31 oktober 2026 van 11.00 tot 15.00 uur in Theater Heerlen (PLT). De toegang is gratis.

Meer informatie en het overzicht van de nieuwbouwprojecten zijn te vinden bij Stadsregio Parkstad Limburg.

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