Maandag dertiende Academie Heerlen-Noord: ‘Erop af!’

HEERLEN – De dertiende Academie Heerlen-Noord vindt maandag 26 oktober plaats in PLT Theater Heerlen. Het thema is ‘Erop af! Nabijheid en vertrouwen’. Vanaf 19.00 uur staat het opzoeken van bewoners en het bouwen aan vertrouwen centraal. Kaartjes kosten 3 euro; de volledige opbrengst gaat naar Bewonerscoalitie Heerlen-Noord.

Sprekers bij de Academie Heerlen-Noord

Aan het programma werken Tweede Kamerlid Marjolein Moorman, ombudsman Reinier van Zutphen en Monaïm Benrida, programmadirecteur van Arnhem-Oost, mee. Ook onderzoekers Willem van Spijker en Pieter Tops zijn van de partij. Zij brengen ervaringen en lessen uit verschillende delen van het land mee.

De avond draait om de vraag hoe organisaties dichter bij bewoners kunnen komen. Niet iedereen vindt vanzelf de weg naar een loket of hulpverlener. Bewoners actief opzoeken en tijd nemen om een vertrouwensband op te bouwen vormen daarom de rode draad van het programma.

Lessen uit de praktijk

Moorman deelt ervaringen met de familiescholen in Amsterdam. Daarbij is er aandacht voor het kind én het gezin, met de school als plek voor onderwijs en ondersteuning in de wijk.

Benrida brengt lessen mee uit Arnhem-Oost. Bij het experiment Immerloo Schuldenvrij werden schulden van huishoudens afgekocht. Naast financiële rust speelt langdurige begeleiding een belangrijke rol: iemand die naast bewoners blijft staan.

Ook in Heerlen-Noord zoeken onder anderen gezinscoaches, energiecoaches en Bewonerskrachten het contact met bewoners op. De Academie biedt gelegenheid om die lokale aanpak naast ervaringen van elders te leggen.

Kaartjes van 3 euro voor Bewonerscoalitie Heerlen-Noord

Voor het eerst vraagt de organisatie een bijdrage voor de Academie. Bij eerdere edities bleven veel gereserveerde stoelen leeg. Met betaalde tickets wil de organisatie beter kunnen inschatten hoeveel bezoekers er komen. De opbrengst gaat volledig naar Bewonerscoalitie Heerlen-Noord.

De bijeenkomst is in de Grote Zaal van Theater Heerlen en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Wie erbij wil zijn, kan vooraf een kaartje reserveren.

Bekijk het programma en bestel kaartjes bij PLT.

Lees ook de eerdere aankondiging van de Academie Heerlen-Noord.

About The Author