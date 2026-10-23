Hattrick Anthony van den Hurk bezorgt Roda JC 2-3 zege in Almere

ALMERE – Roda JC heeft vrijdagavond 23 oktober 2026 met 2-3 gewonnen bij Almere City. De Kerkradenaren stonden met 2-0 achter, maar spits Anthony van den Hurk draaide de wedstrijd met drie doelpunten volledig om.

Van den Hurk maakte alle drie de doelpunten voor Roda JC, waaronder de winnende treffer in de slotfase. Daarmee gingen de drie punten mee naar Kerkrade. Lees ook ons eerdere artikel over Anthony van den Hurk.

Archieffoto: Lidia Carreno Photography

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