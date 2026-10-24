Albert Heijn Akerstraat Hoensbroek gaat tijdelijk sluiten vanwege verbouwing

HOENSBROEK – De Albert Heijn aan de Akerstraat in Hoensbroek sluit op zondag 1 november 2026 om 18.00 uur tijdelijk de deuren. De supermarkt ondergaat de laatste fase van een verbouwing en gaat op dinsdag 17 november om 9.00 uur weer open.

Meer winkelruimte en uitgebreider aanbod

Tijdens de laatste werkzaamheden wordt de winkel opnieuw ingericht. Hoewel de verbouwing binnen de bestaande muren plaatsvindt, ontstaat er volgens supermarktmanager Roel Verlaan meer winkelruimte en wordt het assortiment uitgebreid. Het filiaal is van franchiseondernemer Maurice Kleijnen.

Alternatieve Albert Heijn tijdens sluiting

Klanten kunnen tijdens de sluiting terecht bij de andere Albert Heijn van Maurice Kleijnen, aan de Kouvenderstraat 100 in winkelgebied Hartje Hoensbroek.

Vanaf dinsdag 17 november om 9.00 uur kunnen klanten weer terecht in de vernieuwde supermarkt aan de Akerstraat.

Bron: persbericht Albert Heijn, 23 oktober 2026.

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