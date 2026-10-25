Lachen en genieten bij première van ‘Vräu diech nit op onjelade Aier’

Recensie door Peter Trompetter

De eerste première van ‘Vräu diech nit op onjelade Aier’ van Toneelvereniging Excelsior Kerkrade is achter de rug. En wat hebben we genoten! Vanaf het moment dat het gordijn openging, werd duidelijk dat het publiek een avond vol humor, verrassingen en onverwachte situaties te wachten stond.

Op het toneel stond een compleet ingerichte huiskamer. Al snel kwamen taxichauffeur Lei Sjmeets (Marcel Andriolo) in beeld. Overstuur en met een grote pleister op zijn voorhoofd vertelde hij aan een van zijn vrouw, Mia Sjmeets (Claudia Souren), dat hij op brute wijze was overvallen en beroofd.

Al gauw werd Lei aan de tand gevoeld door Rechercheur Kriesjer (Marian van Emden) en Rechercheur Hermans (Manon Mooren), die steeds meer argwaan kregen. Het dubbelleven van Lei werd steeds ingewikkelder. Zowel Mia als zijn andere vrouw Tienie Sjmeets (Robin Velraeds) weet niets van het bestaan van de ander. De ene leugen volgde op de andere en het leek erop dat de taxichauffeur niet meer aan de situatie kon ontsnappen.

Buurman Kueb (Jos Hanssen) probeert Lei uit alle macht uit de brand te helpen, al maakt dat de situatie er niet altijd beter op. Ook de klussende bovenbuurman Toine Ruiters zorgt met zijn onverwachte verschijningen voor de nodige extra chaos.

De komedie speelde zich af in de jaren tachtig. Ook de kleding, kapsels en aankleding waren helemaal op die tijd afgestemd.

Marcel Andriolo en Jos Hanssen in topvorm

Marcel Andriolo is een van de topspelers van Toneelvereniging Excelsior. Vanaf de eerste rij was goed te zien hoe hij zich in het zweet werkte. Het was een zware rol, die hij met verve vervulde. Wat een inzet! Hij speelt met verschillende tegenspelers en merkt dat hun spel en bewegingen op het toneel kunnen verschillen. Dat vraagt om extra scherpte. Je zag aan alles hoe serieus hij zijn rol nam. Het was bijna topsport.

Ook voor debutant Jos Hanssen was het een flinke uitdaging. Het toneelspelen zit hem in het bloed. Hij wist zich op voortreffelijke wijze in te leven in D’r Kueb. Zijn verschillende dialecten gaven zijn rol nog iets extra’s. Jos was niet Jos, maar Kueb, net zoals Marcel Andriolo helemaal opging in zijn rol als Lei.

Claudia Souren als Mia Sjmeets en Robin Velraeds als Tienie Sjmeets spelen de twee vrouwen tussen wie Lei zijn dubbelleven probeert vol te houden. Robin hoort bij de nieuwe generatie toneelspelers en is zichtbaar groeiende. Ze heeft laten zien dat ze haar mannetje staat op de bühne. Met haar enthousiasme en talent is ze een aanwinst voor het gezelschap. Samen met ervaren spelers als Claudia laat zij mooi zien dat Excelsior kan bouwen op zowel vertrouwde gezichten als een nieuwe generatie die het dialecttoneel ook in de toekomst levend kan houden.





Antoine Ruiters speelt de rol van de klussende bovenbuurman en is een meester in het toneelspelen en de mimiek. Hij kwam soms als een verrassing op het toneel. Na zijn eerste optreden begon het publiek nog harder te lachen. Zijn grimas en manier van spelen zorgden voor veel plezier in de uitverkochte zaal.

Ook de komst van Björn Beerens als journalist en Alexandra Greven als fotograaf zorgde op het juiste moment voor extra verwarring en humor.

Lachen en nog eens lachen. Dat was het tijdens deze voorstelling. Iedereen op het toneel leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan deze geslaagde première.

Twee casts, één productie

Bijzonder aan deze productie is dat er met twee casts wordt gespeeld. Claudia Souren, Marcel Andriolo, Jos Hanssen en Toine Ruiters zijn in beide speelweekenden te zien.

Van 29 oktober tot en met 1 november staat een tweede bezetting op de planken. Dan worden de rollen naast bovenstaande spelers vertolkt door Danée Laumen , Nicolle Cox, Mariëlle Hamers, Jolanda Wetzels en Yvette Bremer

Juist die dubbele bezetting maakt deze productie bijzonder. Dezelfde voorstelling krijgt met andere spelers en hun eigen spel, timing en interpretatie toch weer een ander karakter.

De regie is in handen van Tamara Shelp, die oorspronkelijk uit New York komt. Ze was na afloop bijzonder trots op haar spelers. Maar liefst 55 repetities waren er nodig om de voorstelling klaar te krijgen. Shelp sprak vol enthousiasme over het teamwork en de inzet van beide casts.

De oorspronkelijke Engelstalige komedie Run for Your Wife werd eerst in het Nederlands vertaald en vervolgens door Hub Vreuls naar het Kirchroatsj bewerkt. Dat geeft het stuk een herkenbaar Kerkraads karakter.

Complimenten na afloop

Ook collega toneelverenigingen waren vol lof. „Jullie hebben jezelf weer overtroffen met dit toneelstuk”, was een van de complimenten.

En het publiek? Dat ging met een big smile huiswaarts. Op de vraag wat de bezoekers ervan vonden, kwam vaak hetzelfde antwoord: „Geweldig, wat hebben we genoten!” Vooral de momenten waarop je iets totaal niet verwacht, vielen in de smaak.

Het was een première waarop Toneelvereniging Excelsior Kerkrade met gepaste trots kan terugkijken. De spelers hebben er samen een mooie avond van gemaakt.

Voor donderdag 29 oktober zijn nog slechts een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar.

© Peter Trompetter Fotografie

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