FunFactory Parkstad in Brunssum: waar je mag doen wat thuis verboden is!

BRUNSSUM – Gooi jij weleens uit frustratie met een bord? Nee? Heel verstandig. Maar stel je eens voor dat je naar een plek kunt gaan waar het niet alleen mag, maar waar ze je zelfs aanmoedigen! Welkom bij FunFactory Parkstad in Brunssum. Parkstad Actueel ging op onderzoek uit en nam niemand minder dan Batman en zijn vriendin mee. Want als iemand weet hoe je de boel op stelten zet, dan is het Batman wel!

Van Treebeek naar een compleet speelterrein

FunFactory Parkstad begon in 2017 als Paintball Parkstad in Treebeek. In 2019 veranderde de naam naar FunFactory Parkstad, omdat het aanbod inmiddels veel verder ging dan alleen paintball.

Sinds eind 2023 is het bedrijf gevestigd in het Schutterspark in Brunssum.

Waar vroeger vooral één grote hal beschikbaar was, is er nu een heel terrein vol activiteiten. Een soort speeltuin voor volwassenen, maar gelukkig mogen kinderen er bij verschillende activiteiten ook terecht.

Volgens Maarten, die ons enthousiast rondleidde, komen bezoekers inmiddels vanuit heel Nederland naar Brunssum. Daar zijn ze bij FunFactory dan ook trots op. Ook bedrijven weten de locatie regelmatig te vinden voor teamuitjes.

En eerlijk is eerlijk: samen met je collega’s iets kapotslaan is weer eens wat anders dan een middag vergaderen over de kwartaalcijfers.

Eerst een overall aan, daarna boodschappen doen

Bij aankomst worden we hartelijk ontvangen. Binnen vinden we een grote ontvangstruimte met een bar, banken en voldoende gelegenheid om even rustig te zitten.

Maar lang blijven zitten is natuurlijk niet de bedoeling. Er moet gewerkt worden. Of beter gezegd: gesloopt!

Batman en zijn vriendin krijgen eerst een beschermende overall aan. Daarna verschijnt er iets wat we niet direct hadden verwacht: een winkelwagentje.

Een winkelwagentje?

Jawel. We mogen boodschappen doen!

Alleen liggen er dit keer geen aanbiedingen uit de supermarkt klaar, maar oude televisies, frituurpannen, servies, glazen, laptops en andere spullen die hun beste tijd duidelijk hebben gehad.

En het mooiste? Alles wat je uitkiest, mag straks kapot.

Probeer dat thuis maar eens uit te leggen.

Onze deelnemers hoeven niet lang na te denken. Het winkelwagentje raakt aardig gevuld en Maarten neemt ons mee naar de eerste activiteit.

De Sloopkamer: eindelijk mag de hele boel eraan

We belanden bij de Sloopkamer, ook wel rage room of smashroom genoemd.

Een oude container is omgebouwd tot een ruimte waar je je volledig mag uitleven. Middenin staat een grote houten boomstam waarop je de gekozen spullen met gereedschap kapot kunt slaan. Ook tegen de muren mag worden gegooid.

Natuurlijk gebeurt dit niet zonder bescherming. Batman en zijn vriendin krijgen helmen met gezichtsbescherming op.

En dan is het zover.

Het eerste bord gaat eraan!

Even lijkt het nog wat onwennig. Je bent immers je hele leven opgevoed met de mededeling dat je voorzichtig met spullen moet omgaan. En dan staat er ineens iemand die zegt dat je gerust wat harder mag slaan.

Dat laten onze twee deelnemers zich geen tweede keer vertellen.

Servies vliegt door de lucht, glazen sneuvelen en oude apparaten krijgen het zwaar te verduren.

Hier hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat iemand roept: ‘Wie heeft dat bord kapotgemaakt?!’

Voor wie liever niet tussen de rondvliegende scherven staat, is er buiten een scherm waarop je de verrichtingen kunt volgen.

Graffiti: waar je creatief mag zijn zonder boze buren

Na het sloopwerk is het tijd voor een rondleiding.

We komen bij een plek waar graffitiworkshops worden gegeven. Hier kun je je creativiteit loslaten met spuitbussen, zonder dat er vervolgens iemand met een schoonmaakemmer achter je aan komt.

Er staat zelfs een auto die beschilderd mag worden.

Dat is nog eens een bijzondere manier van autospuiten.

Even verderop ontdekken we Hatseflats. En die naam alleen al maakt nieuwsgierig.

Hier mag je namelijk met verf gooien en smijten. Geen ingewikkelde schildertechnieken, geen zorgen over een druppeltje naast het doek. Gewoon lekker creatief bezig zijn.

En dat allemaal zonder dat je daarna je eigen woonkamer opnieuw hoeft te schilderen.

Bijlwerpen: makkelijker gezegd dan gedaan

Alsof we nog niet genoeg hadden meegemaakt, mogen we ook kennismaken met bijlwerpen.

Het klinkt eenvoudig: pak een bijltje, richt op het doel en raak de roos.

Nou, vergeet het maar!

Daar komt toch echt wat techniek bij kijken. Hoe je de bijl vasthoudt, hoe je gooit en hoeveel kracht je gebruikt: het maakt allemaal verschil.

Gelukkig krijgen deelnemers begeleiding, want zomaar wat in het rond zwaaien met een bijl is zelfs hier niet de bedoeling.

Driftkarten: nu ook nog het gaspedaal indrukken

En dan is er ook nog de Drift Factory.

We krijgen de baan tijdens de rondleiding te zien. We hebben inmiddels zoveel verschillende activiteiten ontdekt dat we ons beginnen af te vragen hoeveel verrassingen er nog op dit terrein verstopt zitten.

Naast driftkarten, de Sloopkamer, graffiti en bijlwerpen biedt FunFactory onder meer paintball, gelblaster, pistoolkruisboogschieten en activiteiten voor kinderen aan.

Wat FunFactory Parkstad bijzonder maakt, is de afwisseling.

Je kunt er met je partner naartoe voor een originele date, met vrienden voor een middag plezier of met het gezin voor een activiteit die bij de leeftijden past.

Ook voor bedrijven zijn er mogelijkheden.

En geef toe: samen een stapel oude apparaten slopen levert waarschijnlijk heel andere gesprekken op bij de koffieautomaat dan de gebruikelijke teambuildingoefeningen.

Uiteraard gelden bij iedere activiteit de veiligheidsregels en eventuele leeftijdsgrenzen. Niet alles is voor iedereen geschikt.

En wat vonden Batman en zijn vriendin ervan?

Na afloop stellen we de belangrijkste vraag: wat vonden ze er nu eigenlijk van?

Het antwoord was duidelijk. Ze vonden het geweldig!

Of er ook iets was wat ze minder leuk vonden?

Eigenlijk niet.

En dat zegt genoeg.

Wij kwamen naar Brunssum om eens rond te kijken, maar ontdekten een plek waar je allerlei activiteiten kunt beleven die je normaal gesproken niet iedere dag doet.

En misschien is dat wel het leukste aan FunFactory Parkstad: hier hoef je even niet zo keurig te zijn als thuis.

Al raden we nog steeds af om na thuiskomst de frituurpan van je partner met een hamer te lijf te gaan. Die grap wordt vermoedelijk minder gewaardeerd.

Praktische informatie

FunFactory Parkstad is gevestigd in het Schutterspark aan de Heidestraat 20 in Brunssum.

De locatie werkt met reserveringen. Openingstijden, leeftijdsgrenzen en prijzen verschillen per activiteit en arrangement. Controleer daarom de actuele mogelijkheden voordat je een bezoek plant.

Website: https://funfactoryparkstad.com

Tekst en fotografie: Lidia Carreno -Parkstad Actueel

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