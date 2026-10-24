Stichting Komma legt levensverhalen van ongeneeslijk zieke ouders vast

LIMBURG – Stichting Komma legt kosteloos de levensverhalen vast van ongeneeslijk zieke ouders met kinderen van 18 jaar of jonger. In Limburg werken vrijwilligers mee aan deze videoportretten, zodat kinderen en andere naasten de verhalen en stem van hun ouder kunnen bewaren.

Stichting Komma maakt levensverhalen op video

Een interviewer en cameraman komen bij de ouder thuis voor een gesprek van ongeveer anderhalf tot twee uur. Daarin vertelt de ouder onder meer over de jeugd, familie, school, werk en relaties. Ook is er ruimte voor persoonlijke boodschappen en wensen voor de kinderen.

De opnames vormen een blijvende herinnering voor de familie. Volgens de stichting zijn in Limburg al tientallen levensverhalen vastgelegd door vrijwillige interviewers en cameramensen.

Documentaire over Stichting Komma

Begin oktober 2026 zond NET5 de documentaire Voor als ik er niet meer ben uit. Daarin staat het werk van Stichting Komma centraal. De documentaire is terug te kijken via KIJK.

Ouders die in aanmerking komen kunnen zich via de website van Stichting Komma aanmelden. Naast de leeftijd van de kinderen gelden voorwaarden rond de gezondheid en het kunnen voeren van een gesprek.

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