Pinkpop 2027 onthult eerste 31 namen: blink-182, Mumford & Sons en RAYE headliners

Pinkpop heeft de eerste 31 artiesten voor de editie van 2027 bekendgemaakt. blink-182, Mumford & Sons en RAYE zijn de drie headliners. Het festival vindt van vrijdag 18 tot en met zondag 20 juni 2027 plaats op Megaland in Landgraaf.

Sting, The Prodigy en Froukje naar Landgraaf

Naast de headliners zijn onder anderen Sting, Nothing But Thieves, The Prodigy, 5 Seconds of Summer, Kacey Musgraves, Myles Smith, The Neighbourhood, Turnstile, Froukje en The Opposites aangekondigd. Ook Royal Blood, Bastille, Antoon, Jett Rebel en Wolf Alice staan op het programma.

blink-182 sluit op zondag af, Mumford & Sons op zaterdag en RAYE staat vrijdag bovenaan het affiche. Froukje is aangekondigd voor zaterdag 19 juni.

Programma Pinkpop 2027 tot nu toe

Vrijdag 18 juni: RAYE, The Prodigy, Myles Smith, Bastille, The Opposites, Royal Blood, Amble, CHVRCHES, jet van der steen, Keo en MAZOO.

Zaterdag 19 juni: Mumford & Sons, Sting 3.0, Kacey Musgraves, Foals, Froukje, Milolaathetlukken, Wolf Alice, The Bausa, Jett Rebel en The Mary Wallopers.

Zondag 20 juni: blink-182, Nothing But Thieves, 5 Seconds of Summer, The Neighbourhood, Turnstile, Antoon, beabadoobee, Chance Peña, Dylan Gossett en South Arcade.

Ticketverkoop

De loyaltyvoorverkoop voor bezoekers van Pinkpop 2026 loopt van maandag 26 oktober 9.00 uur tot zaterdag 31 oktober 8.00 uur. De reguliere verkoop start zaterdag 31 oktober om 11.00 uur via Ticketmaster. Een regulier weekendticket inclusief camping kost €315 inclusief servicekosten. Een dagticket kost €155 inclusief servicekosten.

Meer informatie over het programma en de ticketverkoop staat op pinkpop.nl.

Archieffoto: Froukje tijdens Pinkpop 2024. Foto: © Lidia Carreno Photography.

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