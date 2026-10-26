NUTH / SIMPELVELD – Trainers, coaches en vrijwilligers kunnen op maandag 23 november 2026 gratis deelnemen aan de cursus Pedagogisch Handelen – Module 2. Negen organiseert de bijeenkomst van 19.00 tot 21.30 uur bij Gitek Sport in Nuth. Ook begeleiders en bestuursleden van verenigingen zijn welkom.

Een training geven of een activiteit begeleiden vraagt meer dan kennis van sport of spel. Trainers en vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol in de sfeer binnen een groep. Met de cursus helpt Negen hen om een veilige, positieve en plezierige omgeving te creëren waarin leden zich kunnen ontwikkelen.

Praktische handvatten voor trainers en vrijwilligers

De interactieve bijeenkomst wordt verzorgd door Arnoud Jonker van 4-Skills. Deelnemers krijgen praktische handvatten om met uiteenlopende situaties binnen hun team of vereniging om te gaan. Daarbij is aandacht voor positief begeleiden en het versterken van een prettig en veilig groepsklimaat. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Na een succesvolle eerste editie in 2025 biedt Negen de cursus dit najaar opnieuw aan. De bijeenkomst in Nuth is bedoeld voor deelnemers uit Beekdaelen, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Simpelveld.

Ook welkom zonder de eerste module

Wie niet aan Module 1 heeft deelgenomen, kan gewoon aansluiten. Module 2 is zelfstandig te volgen; voorkennis is niet nodig.

Gratis deelname en aanmelden

De cursus vindt plaats op maandag 23 november 2026 van 19.00 tot 21.30 uur bij Gitek Sport, Leeuwerikstraat 2 in Nuth. Deelname is gratis.

Belangstellenden kunnen zich individueel aanmelden via de cursuspagina van Negen. Vragen kunnen worden gesteld via verenigingen@negen.nl.

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