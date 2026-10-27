Kabinet wil 25.000 arbeidsplaatsen bij Rijk schrappen en miljarden bezuinigen

Het kabinet wil de Rijksoverheid ingrijpend hervormen. Minder ambtenaren, minder regels en miljarden aan bezuinigingen moeten zorgen voor een kleinere en efficiëntere overheid. Naar schatting gaat het om 25.000 voltijdsbanen, verspreid over meerdere jaren.

Het kabinet wil in 2027 900 miljoen euro besparen op de organisatie van de Rijksoverheid. Vanaf 2035 moet dat bedrag oplopen tot 3,5 miljard euro per jaar. Dat maakte staatssecretaris Eric van der Burg maandag 26 oktober bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Jaarlijks 500 regels schrappen

Ook de hoeveelheid regels moet flink omlaag. Het kabinet wil jaarlijks minimaal 500 regels schrappen of vereenvoudigen. Burgers en ondernemers moeten daardoor minder tijd en geld kwijt zijn aan administratieve verplichtingen.

Daarnaast wordt onderzocht of bestaande regels automatisch kunnen vervallen wanneer ministeries niet kunnen aantonen dat ze nog nodig zijn.

Minder ambtenaren en overheidsgebouwen

De Rijksoverheid wil efficiënter omgaan met personeel, gebouwen en werkplekken. Het streven is één werkplek per twee medewerkers. Overbodige overheidsgebouwen worden afgestoten.

Ook moet het aantal adviesorganen en beleidsevaluaties fors worden verminderd. Politie en defensie zijn uitgezonderd van de aangekondigde bezuinigingen.

Gegevens makkelijker delen

Burgers moeten minder vaak dezelfde gegevens aan verschillende overheidsinstanties hoeven doorgeven. Organisaties zoals gemeenten, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel moeten daarvoor beter kunnen samenwerken en veilig informatie kunnen uitwisselen.

Ook kunstmatige intelligentie (AI) krijgt een grotere rol. In het eerste kwartaal van 2027 presenteert het kabinet plannen om AI in te zetten voor efficiënter werken.

Gevolgen nog niet duidelijk

Hoe de bezuinigingen precies worden verdeeld en waar arbeidsplaatsen verdwijnen, is nog niet bekend. Het kabinet werkt de plannen verder uit. Meer duidelijkheid wordt verwacht bij de Voorjaarsnota.

Bron: Rijksoverheid, 26 oktober 2026.

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Foto: Adobe Stock.

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