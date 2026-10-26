NEC-HEKSENBERG wint overtuigend van RKTSV- (Terwinselen)

Redactie van PA: Callie Steijaert

Ondanks de overtuigende 4-1 overwinning was het vooral de eerste 30 minuten waarin de mannen van Kevin Olijve (afwezig i.v.m. vakantie) lieten zien dat ze aardig kunnen voetballen. Dit liet Willy Berends (voorzitter van NEC-Heksenberg) onder dankzegging de redactie van ParkstadActueel weten.

Hij gaf dan ook aan dat al na enkele minuten aanvoerder Michael Reina de 1-0 scoorde en nog geen 10 minuten later was het spits Fabio Merola die als vervolg al snel de 2-0 liet aantekenen. Maar het werd voor NEC-Heksenberg nog mooier. Willy Berends: “met een zeer mooie combinatie in de 30e minuut door het centrum van de verdediging van TSV scoorde Karim Ameziane de 3-0 en de wedstrijd was gelopen.

Met een ruststand van 3-0 en de ervaring van de vorige wedstrijd dat de tegenstander aardig terug kon komen bij een 1-4 voorsprong speelde NEC-HEKSENBERG de wedstrijd nu wél georganiseerd uit. Fabio Merola scoorde zelfs de 4-0 maar bij een diepe bal door het centrum van de verdediging van NEC-HEKSENBERG moest keeper Mike Farinaccio ingrijpen en kwam in botsing met de spits van TSV. Volgens Willy Berends kon de scheidsrechter niets anders doen dan een rode kaart te geven. Gevolg: NEC-Heksenberg moest met 10 man verder. In het doel van NEC-Heksenberg nam Kyle van Dartel de plaats over van de weggestuurde doelman Mike Farinacio. Maar hij kon niet voorkomen dat RKTSV’er Youri Kil een verdiende eretreffer kon scoren. Niettemin bleven met de eindstand 4-1 de drie punten in Heerlen-Noord.

De ranglijst in de vijfde klasse B wordt aangevoerd door KVC Oranje met 15 punten uit vijf wedstrijden, gevolgd door ook een Kerkraadse club en wel met FC Kerkrade West met 13 punten uit eveneens 5 wedstrijden. De vierde en vijfde plaats wordt ingenomen door OVCS (Sittard) en NEC-Heksenberg met 12 uit 5 wedstijden. Volgende week (zondag 1 november) gaat NEC-Heksenberg uit naar OVCS in Sittard. Gezien het gelijk aantal punten van de twee genoemde voetbalclubs zal het ongetwijfeld voor hen een pittige strijd worden om in de top 5 te blijven.

Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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