Mick uit Hoensbroek wint 100.000 euro bij de VriendenLoterij

Een grote verrassing voor Mick uit Hoensbroek! VriendenLoterij-ambassadeur Irene Moors staat onverwacht op de stoep met een bos bloemen en een grote blauwe envelop. In de envelop zit een cheque van 100.000 euro.
Dat Mick meespeelt met de VriendenLoterij heeft een persoonlijke reden. Zijn oma speelde vroeger mee en met haar en zijn vader ging hij altijd leuke uitjes doen via de VriendenLoterij. Toen zijn oma dat niet meer kon, miste hij die uitjes. Daarom besloot hij zelf mee te gaan spelen. Dat blijkt een goede keuze, want Mick wint 100.000 euro bij de VriendenLoterij.
Op de vraag wat hij met het geld gaat doen, zegt Mick: “Ik heb net een nieuwe huurwoning waar ik een kapperszaak in wil gaan openen en erboven wonen, dus dit gaat me helpen met de huur en het opbouwen van de kapperszaak.”
Win-win
Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen de deelnemers. Van elk verkocht lot gaat er minstens 40% naar cultuur, welzijn en sport in Nederland. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor welk goed doel zij meespelen. Daarbij maken zij elke maand kans op meer dan tweehonderdduizend prijzen en dragen bij aan behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. En dat kan kunst zijn, onze geschiedenis en rijke cultuur, of verbondenheid met en zorg voor elkaar via clubs en verenigingen.
Bron: VriendenLoterij (persbericht). Foto: © Amy van Leiden Fotografie.
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