KERKRADE / BRUNSSUM / VOERENDAAL – In november staat Nederland opnieuw in het teken van lezen. Tijdens de landelijke campagne Heel Nederland Leest 2026 kunnen bezoekers van de bibliotheek gratis een exemplaar van Het diner van Herman Koch ophalen. Ook in Parkstad en omgeving worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een Pop-up Boekenrestaurant, leesclubs en filmvertoningen.

De roman Het diner draait om twee echtparen die tijdens een gezamenlijk diner worden geconfronteerd met een ingrijpend geheim rondom hun kinderen. Wat begint als een ogenschijnlijk gewone avond, ontwikkelt zich tot een verhaal over familiebanden, verantwoordelijkheid en morele dilemma’s.

Met de campagne wil Heel Nederland Leest mensen stimuleren om hetzelfde boek te lezen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Vanaf 1 november is het boek gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek, ook voor mensen zonder bibliotheeklidmaatschap. Zolang de voorraad strekt: op is op.

Pop-up Boekenrestaurant in Kerkrade

Op woensdag 4 november om 14.00 uur verandert de HuB. Kerkrade in een bijzonder Pop-up Boekenrestaurant.

Bezoekers ontdekken aan de hand van een speciale boekenmenukaart verschillende literaire genres. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen deelnemers boeken bespreken, leestips uitwisselen en nieuwe verhalen ontdekken.

Als afsluiting ontvangen de deelnemers een gratis exemplaar van Het diner.

Open leesclubs in Kerkrade, Voerendaal en Brunssum

Voor iedereen die na het lezen van Het diner verder wil praten over het verhaal, organiseert de bibliotheek drie open leesclubs.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Woensdag 25 november om 19.00 uur – HuB. Kerkrade

Donderdag 26 november om 14.00 uur – Voerendaal

Maandag 30 november om 14.00 uur – Brunssum

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen lezers de gelegenheid hun gedachten en interpretaties te delen en samen stil te staan bij de morele vraagstukken uit het boek.

Deense film ‘Festen’ op het programma

Naast de literaire activiteiten wordt ook de Deense film Festen vertoond tijdens een speciale editie van BlikOpener.

De film vertelt het verhaal van een familiereünie die uitmondt in een avond vol onthullingen, beschuldigingen en onderlinge spanningen. Net als Het diner stelt de film indringende vragen over familieverhoudingen en verborgen waarheden.

De vertoningen zijn gepland op donderdag 5 november om 14.00 uur in Brunssum en donderdag 12 november om 19.30 uur in de HuB. Kerkrade.

Gratis meelezen met Heel Nederland Leest 2026

Heel Nederland Leest vindt plaats van 1 tot en met 30 november 2026. De bibliotheek nodigt zowel leden als niet-leden uit om mee te lezen en deel te nemen aan de activiteiten.

Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden via Mijn Streekbibliotheek.

Lees ook: Patricia Snel en Jaap Robben bij SCHUNCK tijdens Heel Nederland Leest.

Bronnen: Mijn Streekbibliotheek en CPNB. Afbeelding: campagnebeeld Heel Nederland Leest.

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