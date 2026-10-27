Gemeente Simpelveld plaatst bladkorven voor herfstbladeren

De gemeente Simpelveld plaatst deze herfst op verschillende centrale locaties bladkorven. Inwoners kunnen hierin bladeren deponeren die afkomstig zijn van gemeentelijke bomen en in hun tuin of straat terechtkomen.
De bladkorven blijven tot medio januari staan en worden in deze periode regelmatig door de gemeente geleegd. Daarmee wil de gemeente samen met inwoners zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.
Alleen bladafval toegestaan
In de bladkorven mogen uitsluitend bladeren worden gedeponeerd. Takken, gras, plantenresten en huisvuil zijn niet toegestaan.
Wanneer er toch ander afval in terechtkomt, kan dit problemen veroorzaken bij de verwerking. De gemeente kan dan besluiten de bladkorf op die locatie te verwijderen.
Waar staan de bladkorven?
Een overzicht van de locaties is te vinden op de website van de gemeente Simpelveld.
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Bron: Gemeente Simpelveld
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