Manni d’r Huusmeäster gast in het Catharinahoes bij een “jemuutlieje middieg in ós plat”.

Op zondag 8 november as. houdt Dialekverain Kirchröadsjer Plat weer de jaarlijkse jemuutlieje dialectmiddag in het Catharinahoes aan de Lambertistraat 12. Deze middag staat zoals gebruikelijk in het teken van “jesjiechtens, jediechte en muziek mit inne laach , inne jrieëmel of um noa tse dinke” verzorgd door eigen schrijvers.
Het muzikale deel is in handen van de Auw Sjóttel een niet meer weg te denken groep die het dialectlied tot ver in de omstreken in ere houdt. Speciale gast die middag is „Manni d’r Huusmeäster“ die met zijn voordracht in het Öcher Plat de bezoekers laat horen hoevel ons Kerkraads dialect lijkt op het Akens dialect. Geen wonder, want beide dialecten behoren tot het Ripuarisch.
Kortom een gevarieerde middag voor iedereen die van dialect houdt en nog eens die typische Kirchröadsjer en Öcher woorden en uitdrukkingen wil horen.
Eén van de hoogtepunten op die middag is de presentatie van de nieuwe “Dialekkalender” 2027, net als de afgelopen jaren in samenwerking met Beleef Kerkrade, die elk jaar weer een verrassend thema heeft. De kalender wordt traditioneel aangeboden aan een persoon die zich voor het behoud van de Kerkraadse cultuur en dialect inzet.
De middag begint om 14.30 uur. De Toegangsprijs is € 8,50 en dat is inclusief Kaffe mit vlaam. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Boek en kantoorhandel Deurenberg, of via aanmelding info@dialekverainkirchroa.nl.
Lees ook: Lachen en genieten bij première van ‘Vräu diech nit op onjelade Aier’.
About The Author
Advertentie
Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel
Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.
Bekijk Amazon.nl
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?
Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.
Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur
Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.
Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Alles voor sport en beweging
Ontdek sportkleding, schoenen en materialen voor meer dan 70 sporten bij Decathlon.
Bekijk het aanbod
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek Lunzo DE
Shop uit een groot assortiment bij Lunzo DE, met gratis verzending op alle producten.
Bekijk Lunzo DE
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Amazon Prime 30 dagen gratis proberen
Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis en ontdek onder meer snelle bezorging en Prime Video.
Probeer Amazon Prime
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Prime Video 30 dagen gratis proberen
Stream films en series via Prime Video en probeer de dienst 30 dagen gratis.
Bekijk Prime Video
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.