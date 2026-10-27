Manni d’r Huusmeäster gast in het Catharinahoes bij een “jemuutlieje middieg in ós plat”.

Op zondag 8 november as. houdt Dialekverain Kirchröadsjer Plat weer de jaarlijkse jemuutlieje dialectmiddag in het Catharinahoes aan de Lambertistraat 12. Deze middag staat zoals gebruikelijk in het teken van “jesjiechtens, jediechte en muziek mit inne laach , inne jrieëmel of um noa tse dinke” verzorgd door eigen schrijvers.

Het muzikale deel is in handen van de Auw Sjóttel een niet meer weg te denken groep die het dialectlied tot ver in de omstreken in ere houdt. Speciale gast die middag is „Manni d’r Huusmeäster“ die met zijn voordracht in het Öcher Plat de bezoekers laat horen hoevel ons Kerkraads dialect lijkt op het Akens dialect. Geen wonder, want beide dialecten behoren tot het Ripuarisch.

Kortom een gevarieerde middag voor iedereen die van dialect houdt en nog eens die typische Kirchröadsjer en Öcher woorden en uitdrukkingen wil horen.

Eén van de hoogtepunten op die middag is de presentatie van de nieuwe “Dialekkalender” 2027, net als de afgelopen jaren in samenwerking met Beleef Kerkrade, die elk jaar weer een verrassend thema heeft. De kalender wordt traditioneel aangeboden aan een persoon die zich voor het behoud van de Kerkraadse cultuur en dialect inzet.

De middag begint om 14.30 uur. De Toegangsprijs is € 8,50 en dat is inclusief Kaffe mit vlaam. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Boek en kantoorhandel Deurenberg, of via aanmelding info@dialekverainkirchroa.nl.