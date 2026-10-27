Euregio Maas-Rijn viert 50 jaar samenwerking over de grens

Ongeveer 270 gasten vierden op 27 oktober het vijftigjarig bestaan van de Euregio Maas-Rijn in de Landcommanderij Alden Biesen. Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op de samenwerking tussen de grensregio’s in Nederland, België en Duitsland. Ook de plannen voor de toekomst kwamen aan bod.

Sinds 1976 werkt de Euregio Maas-Rijn aan het gemakkelijker maken van wonen, werken en leren over de grens. De samenwerking begon vooral rond politie en hulpverlening. Inmiddels behoren ook onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, economie, natuur en klimaat tot de werkterreinen.

Hulp bij werken en leren over de grens

Voor inwoners van Parkstad en de rest van de grensregio krijgt die samenwerking op verschillende manieren vorm. Zo helpen de GrensInfoPunten grenswerkers met vragen over belastingen en sociale zekerheid. Euregioprofielscholen laten leerlingen kennismaken met de talen en culturen van hun buurlanden.

Ook ziekenhuizen en hulpdiensten werken samen. Politiediensten wisselen informatie uit via het Euregionaal Politie Informatie- en Coördinatiecentrum EPICC. Binnen het netwerk EMRIC stemmen hulpdiensten hun grensoverschrijdende inzet af.

Volgens de Euregio bleek de waarde van deze contacten onder meer tijdens de coronapandemie en de overstromingen van 2021. Toen grensbeperkingen het woon-werkverkeer bemoeilijkten, hielp het netwerk bij de snelle invoering van een pendelaarsvignet voor grenswerkers.

Contacten worden partnerschappen

De organisatie wordt ondersteund door een team van 25 medewerkers in Eupen en een netwerk van overheden, instellingen en andere partners.

“De Euregio Maas-Rijn is de verbindende en ondersteunende kracht van onze grensregio”, aldus voorzitter Jos Lantmeeters in het jubileumbericht. Hij benadrukt dat bestaande contacten het mogelijk maken om gezamenlijke ideeën om te zetten in praktische oplossingen.

In 2019 veranderde de organisatie van een stichting naar Nederlands recht in een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Deze rechtsvorm ondersteunt de samenwerking binnen Europese netwerken en subsidieprogramma’s.

Blik op de Einstein Telescope

Tijdens het jubileum was er ook aandacht voor de toekomst. Een van de grote projecten waarbij de Euregio haar partners ondersteunt, is de Einstein Telescope. De grensregio is een mogelijke locatie voor deze ondergrondse onderzoeksinstallatie.

De Euregio wil de komende jaren blijven werken aan het wegnemen van grensbarrières en het versterken van de verbindingen tussen de buurregio’s.

Bron: persbericht Euregio Maas-Rijn.

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