Ook in groot Heerlerheide (Groeët Ghen Heij) nadert carnavalsseizoen 2026-2027 met rasse schreden

Redactie van P.A. Callie Steijaert: Middels ParkstadActueel alvast kort aandacht voor de opening van carnavalsactiviteiten van de diverse carnavalsverenigingen in groot Heerlerheide (Groeët Ghen Heij)

C.V. de Bokkeriejesj: Woensdag 11 november (elfde van de elfde) dragen zij weer zorg voor hun traditionele seizoensopening met een H. Mis in de Corneliuskerk en de officiële opening bij het Bokkeriejesj-standbeeld op het plein voor de kerk. Dit uiteraard onder het nieuwe seizoenmotto: 𝙑𝙖𝙨𝙩𝙚𝙡𝙤𝙖𝙫𝙚𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙙’𝙧 𝙠𝙤𝙥 𝙢𝙞𝙩 𝙙’𝙧 𝙗𝙤𝙠 𝙫𝙪𝙪𝙧𝙤𝙥!

De gratis toegankelijke Ex-Prinsen Oavend van C.V. de Bokkeriejesj in Heerlerheide (Groeët Ghen Heij) vindt plaats op zaterdag 21 november 2026 in narrentempel het Cultureel Centrum Corneliushuis. Tijdens deze avond wordt traditioneel de nieuwe prins-carnaval uitgeroepen, geïnstalleerd en geproclameerd.

C.V. De Beeren Alle avonden worden gehouden in “Buurthuis Beersdal” Maasstraat 10 in Beersdal, behalve de Carnavalsquiz zondag 1 november in narrentempel d’r Bok.

Gezamenlijke Opening Seizoen 2026-2027 met de Bokkeriejesj, Carboon, HVV, Hekse’n jager, Beeren, Jonge Böck en DG De Geête

Aanvang 19:00 uur Corneliuskerk 11 november 2026

Prinsenproclamatie 20 november 2026 Aanvang 20.11 uur Buurthuis. Optredens van diverse artiesten.

C.V. Carboon Jubileumseizoen 2×11 jaar. Zaterdag 14 november om 19.00 uur prinsenproclamatie met artiesten in narrentempel d’r Bok en op zondag 22 november vanaf 13.11 uur, eveneens in narrentempel d’r Bok, jubileumreceptie met 1×11 jaar jubilaris Cassie Nuij.

D.G De Geête Na een geslaagde bingoactiviteit is D.G De Geête al geruime tijd druk doende met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2026-2027.

C.V. de Heks’n jägers Café Heksenberg Roebroekweg is op vrijdag 13 november gastheer, c.q. het middelpunt, van C.V. De Heks’n jägers. Zij organiseren dan hun prinsenproclamatie met een keur aan artiesten. Op zaterdag 9 januari 2027 houden zij dan hun feestelijke prinsenreceptie.

De Heksen van Café Heksenberg Alaaf. De Heksen van Café Heksenberg trappen het carnavalsseizoen af bij Café Heksenberg Roebroekweg 44. Met DJ Paul maken ze er op woensdag 11-11 een knallend feest van. Dus trek de carnavalsoutfit aan, neem vrienden en kennissen mee en kom gezellig met de Heksen feesten.

CV de Jonge Böck Op 11 november barst ook voor CV de Jonge Böck het carnavalsseizoen weer los en leeft Nieuw Einde toe naar hét hoogtepunt. Op 2 januari 2027 om 20:11 uur is het dan zover: betreffende de feestelijke proclamatie van C.V. De Jonge Böck Nieuw Einde in Café-Zaal De Varenbeuk.

C.V. D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein Ook de Verein start op 11 november, samen met de collegaverenigingen, samen het nieuwe seizoen 2026-2027. Hun officiële eigen programma gaat vervolgens op zaterdag 9 januari om 20.11 uur beginnen met de proclamatie, gevolgd op zondag 17 januari om 14.11 uur met de jeugdproclamatie. Zaterdag 23 januari staat dan de receptie op hun vasteloavendsmenu. Voornoemde activiteiten zijn voorzien in narrentempel Sjpashoes (Gemeenschapshuis)-Heksenberg.

Jubileumposter: C.V. Carboon

Redactie van ParkstadActueel: hfd/eindredacteur Callie Steijaert

Meer informatie en lees ook

Meer informatie: het programma van C.V. de Bokkeriejesj en verenigingen bij Café-Zaal d’r Bok.

Lees ook onze eerdere berichten: Rob Rijnders uitgeroepen tot prins van C.V. de Bokkeriejesj in 2025 en prinses Kiki I van D.G. de Geête in 2025.

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