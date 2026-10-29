Kerstconcert Jingle Beats in Pelgrimskerk Brunssum

BRUNSSUM – Zangkoor Jokola en Tutta Musica uit Voerendaal geven op zaterdag 12 december 2026 het kerstconcert Jingle Beats in de Pelgrimskerk in Brunssum. Beide koren staan onder leiding van dirigent Ralph Hamer.
De koren treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Het programma bestaat uit populaire kerstnummers en enkele traditionele kerstliederen, in eigentijdse uitvoeringen met arrangementen van Hamer.
Kerstconcert Jingle Beats: muziek in kerstsfeer
Met het gezamenlijke concert brengen Jokola en Tutta Musica hun muziek samen in de aanloop naar de feestdagen. Bezoekers zijn vanaf 18.30 uur welkom. Het concert begint om 19.00 uur.
De Pelgrimskerk ligt aan de Horizonstraat 73 in Brunssum. De entree is op basis van een vrije gave. Tijdens de pauze zijn drankjes verkrijgbaar, uitsluitend tegen contante betaling.
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Bron: aangeleverd persbericht.
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