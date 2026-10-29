Meer Meedoenbalies in azc’s moeten nieuwkomers aan werk helpen

Het kabinet trekt jaarlijks 5 miljoen euro extra uit voor Meedoenbalies in asielzoekerscentra. Bewoners kunnen daar terecht voor informatie over betaald werk, vrijwilligerswerk en taallessen. Dit jaar komen er twaalf balies bij, waarmee het totaal op vijftig uitkomt.

Onder meer de azc’s in Den Haag, Amersfoort, Emmen en Zeewolde krijgen een Meedoenbalie. In 2027 volgt verdere uitbreiding. Volgens het kabinet heeft dan het overgrote deel van de reguliere azc’s zo’n voorziening.

Meedoenbalies meer gericht op betaald werk

Er loopt momenteel onderzoek naar de werking van de bestaande balies. Het kabinet wil dat zij bewoners nadrukkelijker ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Vrijwilligerswerk, taalontwikkeling en andere activiteiten blijven daarnaast onderdeel van het aanbod.

Ook is er aandacht voor bewoners die nog niet klaar zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij moeten ondersteuning krijgen om de stap naar werk te kunnen maken. De wettelijke taak om asielzoekers naar werk te begeleiden, komt bij gemeenten te liggen zodra de regelgeving daarvoor is aangepast.

Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie vindt dat begeleiding naar werk eerder moet beginnen. Volgens hem helpt een baan nieuwkomers om de taal te leren en vertrouwd te raken met de Nederlandse samenleving.

Kortere wachttijd is nog een plan

Volgens het kabinetsbericht mogen asielzoekers op dit moment betaald werken wanneer zij zes maanden in een asielprocedure zitten. De werkgever moet daarvoor een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Het kabinet wil die wachttijd verkorten naar drie maanden voor asielzoekers die een grote kans hebben om in Nederland te mogen blijven. Die verkorting is een voornemen en wordt in het bericht niet als een al geldende regel gepresenteerd.

Ambitie: 75.000 nieuwkomers aan het werk

Met de aanpak Werk en Meedoen Nieuwkomers wil het kabinet binnen vier jaar 75.000 nieuwkomers aan een baan helpen. Minister Aartsen en minister Van den Brink van Asiel en Migratie hebben deze aanpak samen gelanceerd.

Naast werk en taal in de opvang gaat het om afspraken met sectoren die personeel tekortkomen. Het kabinet wil werk bovendien een centralere plaats geven in het asiel- en inburgeringsstelsel.

Foto: Adobe Stock (illustratief beeld).

Bron: Rijksoverheid, 28 oktober 2026.

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